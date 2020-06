Vistra Energy: Was jetzt noch zu tun ist?

Weitere Suchergebnisse zu "Vistra Energy":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Vistra Energy, die im Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 21.06.2020, 09:51 Uhr, mit 19.83 USD.

Die Aussichten für Vistra Energy haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Vistra Energy. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 11 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Vistra Energy-Aktie sind 10 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 31,13 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (19,83 USD) ausgehend um 56,96 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Vistra Energy von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Vistra Energy ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,48 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 71 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 46,76 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.