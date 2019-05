Vistex gibt die Verfügbarkeit von SAP S/4HANA® für Rechte- und Lizenzmanagement von Vistex bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Hoffman Estates, Illinois (ots/PRNewswire) - Vistex Inc., einweltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für die Verwaltungvon Handels-, Kanal- und Anbieterprogrammen, Preisen,Leistungsanreizen sowie Rechten und Lizenzgebühren, gab heutebekannt, dass SAP S/4HANA® für die Verwaltung von Rechten undLizenzgebühren von Vistex ab sofort verfügbar ist.Vistex-Lösungen für SAP-Software sind als Lösungserweiterung zuSAP S/4HANA verfügbar. Jetzt erweitert Vistex sein Produktportfolioum eine zentralisierte Lizenzlösung für die Musik-, Medien- undLizenzierungsbranche und alle Aspekte geistiger Eigentumsrechte.Diese Lösung zur Verwaltung von Rechten und Lizenzgebühren wurdespeziell für Unternehmen entwickelt, die SAP S/4HANA einsetzen unddie die Verwaltung von Verträgen, Rechten und Lizenzgebühren für denErwerb, die Verwaltung und die Monetarisierung von geistigem Eigentumbenötigen. Der Unternehmensbereich Rechte und Lizenzgebühren vonVistex ist seit mehr als dreißig Jahren als Industriestandardanerkannt. Aufbauend auf dieser Division erweitert Vistex seineBranchenkompetenz als führender Anbieter von Softwarelösungen."Der Betrieb unserer in SAP S/4HANA eingebetteten Rights &Royalty-Funktionen nutzt das Fachwissen, das Vistex im Laufe derJahrzehnte aufgebaut hat, in Verbindung mit einer vollständigenVorintegration in die weltweit fortschrittlichste ERP-Lösung.Erstmals können unsere Kunden alle Rechte, dessen Eigentümer sie sindoder die von ihnen verwaltet werden, in einer einzigenleistungsstarken Instanz managen, freigeben und Berichte erstellen.Wir haben eng mit SAP zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dassdies ein entscheidender Wandel für die von uns belieferten Branchenist", sagte Amos Biegun, Global Head of Rights & Royalties beiVistex."Vistex ist ein wichtiger strategischer Partner für SAP. DieIntegration von Vistex mit SAP S/4HANA adressiert die komplexestenRechte- und Lizenzprozesse, mit denen die Medien- undUnterhaltungsindustrie heute beim Übergang zu einemDirect-to-Consumer-Modell und der damit verbundenen Datenexplosionkonfrontiert ist", sagte Richard Whittington, General Manager vonMedia and Entertainment, Industry Cloud Solutions für SAP.Vistex verfügt über eine langjährige strategische Partnerschaftmit SAP und bietet eine Reihe innovativer Lösungserweiterungen fürSAP-Software an. Vistex-Produkte werden von SAP getestet, validiert,lizenziert und unterstützt und nutzen die Kernumgebungen von SAP ERPund SAP S/4HANA zur Maximierung von Kundeninvestitionen.Informationen zu Vistex®Vistex ist ein globales Softwareunternehmen mit Hauptsitz inChicago. Das Unternehmen ist ein Technologie-Pionier, derOrganisationen in die Lage versetzt, ihre Produkte undDienstleistungen durch Go-to-Market-Programme besser einzusetzen. Dievon Vistex bereitgestellten Software-Angebote und Dienstleistungensind branchenspezifisch optimiert, um durchgängige Konzepte für dieGestaltung, das Management und die Verwaltung des komplettenSpektrums an Go-to-Market-Programmen zu liefern. Optimiert von derBranche und vor Ort oder in der Cloud bereitgestellt, erhaltenUnternehmen einen beispiellosen Einblick in den gesamten Lebenszyklusder Programmleistung durch Strategie, Software, Implementierung,Ausführung und Analysedienste. Die Lösungen für SAP-Software vonVistex nutzen den Kern der SAP ERP- und SAP S/4HANA-Umgebungen, umdie Kundeninvestitionen zu maximieren. Weitere Informationen findenSie unter www.vistex.com.Vistex und sämtliche Vistex Logos sind Marken oder eingetrageneMarken von Vistex Inc. in den USA und in anderen Ländern.SAP, SAP S/4HANA und andere in diesem Dokument erwähnte Produkteund Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sindMarken oder eingetragene Marken der SAP SE (oder von einemSAP-Konzernunternehmen) in Deutschland und anderen Ländern.Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf derSeite http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx. Alleanderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken derjeweiligen Firmen.SAP vorausschauende AussagenSämtliche in diesem Dokument enthaltene Aussagen, die sich nichtauf historische Tatsachen beziehen, gelten als vorausschauendeAussagen gemäß der Definition im US-amerikanischen Private SecuritiesLitigation Reform Act von 1995. Begriffe wie "antizipieren","glauben", "schätzen", "erwarten", "vorhersagen", "beabsichtigen","können", "planen", "vorhaben", "voraussichtlich", "sollte", "wird"sowie ähnliche Ausdrücke sind in Bezug auf SAP als vorausschauendeAussagen zu verstehen. SAP übernimmt keinerlei Verpflichtung,vorausschauende Aussagen öffentlich zu überarbeiten oder zuaktualisieren. Vorausschauende Aussagen unterliegen verschiedenenRisiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass tatsächlicheErgebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Eineausführlichere Beschreibung sämtlicher Faktoren, die SAPs künftigeFinanzergebnisse beeinflussen können, ist den Unterlagen zuentnehmen, die SAP der U.S. Securities and Exchange Commission("SEC") vorlegt, darunter auch dem zuletzt bei der SEC hinterlegtenSAP-Jahresbericht auf Formular 20-F. Die Leser werden ausdrücklichdarauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf vorausschauendeAussagen - die sich ohnehin ausschließlich auf ihrVeröffentlichungsdatum beziehen - zu verlassen.Pressekontakt:Alex Dehnert: alex.dehnert@vistex.com +1 847-490-0420Logo - https://mma.prnewswire.com/media/510323/Vistex_Logo.jpgOriginal-Content von: Vistex, Inc., übermittelt durch news aktuell