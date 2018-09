Visteon führt den innovativen SmartCore(TM) Cockpit-Domain-Controller erstmals in der neuen Mercedes-Benz A-Klasse ein

Karlsruhe, Deutschland (ots/PRNewswire) - Mit seinem Debüt in dervollkommen neuen Mercedes-Benz A-Klasse ist der branchenführendeSmartCore(TM) Cockpit-Domain-Controller von Visteon (Nasdaq: VC)jetzt auf fast allen globalen Märkten verfügbar, die Daimler bedient.Die neue A-Klasse ist weltweit das erste Fahrzeug, das mit einemintelligenten integrierten Cockpit-Domain-Controller ausgerüstet ist,der auf nur einem Silizium-Chip mit mehreren CPUs basiert und einwirklich digitales Benutzererlebnis verspricht.Der im Zentrum des neu gestalteten Luxus-Innenraums der neuenA-Klasse stehende SmartCore(TM) Cockpit-Domain-Controller steuert dasKombi-Instrument und die Infotainment-Anzeigen über eine nahtlose undintuitive Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) und bietet Fahrern dieMöglichkeit, das Fahrerlebnis durch einfaches Wischen über denTouchscreen, das Touchpad oder über Bedienelemente am Lenkrad an ihreBedürfnisse individuell anzupassen.Das SmartCore(TM) Erlebnis ist auf zwei digitalen Anzeigenerfahrbar, während der Domain-Controller die nahtlose Integration desKombi-Instruments, der Fahrzeug-Bedienelemente und Multimedia-Systemesowie Lösungen wie wireless Apple CarPlay und Android Autogewährleistet. Darüber hinaus bietet SmartCore(TM) mehrere vomBenutzer wählbare Anzeigemodi, mit denen sich das Look-and-Feel desintelligenten Systems individuell an die Fahrerwünsche anpassenlässt."Der SmartCore(TM) Cockpit-Domain-Controller wurde erfolgreich inder Mercedes-Benz A-Klasse eingeführt und wird nun in weiterenFahrzeuglinien in naher Zukunft in Produktion gehen", sagt SachinLawande, President und CEO bei Visteon."Visteon ist der unbestrittene Marktführer in diesem Segment undwird in den nächsten Jahren fortlaufend Fahrzeuge verschiedenerAutomobilhersteller mit Cockpit-Domain-Controllern ausrüsten."Abhängig von der Modellvariante steuert die SmartCore(TM) Lösungvon Visteon das freistehende Fahrer- und Informationsdisplay, daszwei 7-Zoll-Bildschirme oder zwei Bildschirme mit 7 und 10,25 Zollumfasst. Das System bietet eine Kombination aus hochauflösenderCockpit- und Touchscreen-Bedienung des Medien-Displays über denTouchscreen, das Touchpad in der Mittelkonsole und dieLenkradsteuerung.Die Architektur des SmartCore(TM) Cockpit-Domain-Controllersbasiert auf dem Hypervisor von Visteon und ermöglicht dem System dieSteuerung der intelligenten Infotainment-Domain der A-Klasse. Darüberhinaus steuert das Linux-basierte System die Domain desKombi-Instruments und erfüllt dabei alle ASIL-B-Anforderungen, ohnedass das Risiko einer Interferenz beider Systeme besteht. Somitwerden zwei bisher separate Fahrzeug-Domains nahtlos in einerSilverbox integriert, die die intelligente Remote-Steuerung derbeiden Anzeigesysteme ermöglicht.Das Infotainment-System des Fahrzeugs umfasst Radio-, Multimedia-und Verbindungsoptionen wie Bluetooth, USB und WLAN und ermöglichtdas Telefonieren über Freisprechfunktion. Der SmartCore(TM)Cockpit-Domain-Controller unterstützt eineRemote-Benutzerschnittstelle und die Nutzung von wireless CarPlay,Android Auto und MirrorLink sowie Baidu Carlife für den chinesischenMarkt.Für das Programm-Management, die Entwicklung und das Engineeringwaren die Visteon Technologiezentren in Europa, Indien und denVereinigten Staaten zuständig. Die Fertigung des ersten SmartCore(TM)Cockpit-Domain-Controllers von Visteon erfolgt in Palmela inPortugal.Über VisteonVisteon ist ein globales Unternehmen, das für die meisten derweltweit führenden Automobilhersteller innovativeCockpit-Elektronikprodukte und Lösungen für vernetzte Autosentwickelt und produziert. Visteon ist ein führender Anbieter vonKombi-Instrumenten, Head-Up-Displays, Informationsanzeigen,Infotainment- und Audio-Systemen sowie Telematiklösungen undSmartCore(TM) Cockpit-Domain-Controllern. Darüber hinaus liefertVisteon eingebettete Softwarelösungen für die Konnektivität vonMultimedia-Geräten und Smartphones für die globaleAutomobilindustrie. Der Hauptsitz des Unternehmens, das an über 40Standorten in18 Ländern zirka 10.000 Mitarbeiter beschäftigt, befindet sich inVan Buren Township im US-Bundesstaat Michigan. Visteon erzielte 2017einen Umsatz von 3,15 Milliarden USD. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.visteon.com.