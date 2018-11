Visteon eröffnet neues Technologiezentrum in Karlsruhe, Deutschland

Der vergrößerte Produktentwicklungsstandort baut seine Kompetenzim Bereich der Cockpit-Elektroniktechnologien weiter aus und fördertdas Wachstum mit europäischen AutomobilherstellernKarlsruhe, Deutschland (ots/PRNewswire) - Visteon Corporation(NASDAQ: VC) eröffnete heute ein neues erweitertes Technologiezentrumin Karlsruhe, Deutschland, das die Entwicklung vonCockpit-Elektroniktechnologien, einschließlich Informationsanzeigen,Fahrerassistenzsystemen, Cockpit-Domain-Controllern und Technologienrund um das Autonome Fahren vorantreiben soll.Gemeinsam mit Mitarbeitern, regionalen Regierungsvertretern undgeladenen Gästen schnitten heute der President und CEO, SachinLawande, sowie die Mitglieder der Geschäftsführung auf derEröffnungszeremonie symbolisch das Band des neuen 6.500 m² großenStandortes durch, auf dem rund 400 Mitarbeiter tätig sein werden -unter anderem in den Abteilungen Chief Technology Office,Engineering, Kundenbetreuung und Produktentwicklung.Das Technologiezentrum in Karlsruhe unterstützt Visteons Wachstummit europäischen Automobilherstellern wie Daimler, BMW und VW durchdie Einführung neuer Technologien. Außerdem leitet der Standort dieEntwicklung von DriveCore(TM), der Plattform für Autonomes Fahren."Als führendes Entwicklungszentrum Europas arbeitet Karlsruhe engmit den Technologiezentren in Bulgarien, Rumänien, Frankreich und demVereinigten Königreich zusammen, um zukunftsweisende Technologien wieden branchenweit ersten Cockpit-Domain-Controller SmartCore(TM) zuentwickeln, der erstmals zu Jahresbeginn in der Mercedes BenzA-Klasse und den Actros Trucks eingeführt wurde," sagte Lawande. "Wirhaben große Erwartungen an die DriveCore(TM)-Plattform, die zumnächsten großen Meilenstein für dieses Zentrum wird."Das Technologiezentrum in Karlsruhe ist Teil von Visteons globalerEntwicklungspräsenz, das Innovationen und viele der neuestenElektroniktechnologien weltweit vorantreibt. Mit globalenAutomobilherstellern als Kunden wie BMW, Daimler, Porsche und VW istder Standort verantwortlich für die Entwicklung von digitalenKombiinstrumenten, Informationsanzeigen, Infotainmentsystemen, demSmartCore(TM) Cockpit-Domain-Controller und DriveCore(TM), derPlattform für Autonomes Fahren verantwortlich.Der Standort arbeitet eng mit regionalen technischen Institutionenzusammen. So arbeitet Visteons Bereich für Autonomes Fahrenbeispielsweise im Rahmen des nationalen Förderprojektes KIP Konzeptmit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und weiterenPartnern aus der Automobil- und Zulieferindustrie an einem Konzeptfür eine Datenbank für Trainingsdaten für künstliche Intelligenz imFahrzeug. Des Weiteren wird Visteon das vom KarlsruherVerkehrsverbund betriebene "Testfeld Autonomes Fahren Karlsruhe"nutzen, um seine Testfahrzeuge mit autonomen Fahrfunktionen imRealbetrieb zu erproben.Über VisteonVisteon ist ein globales Technologieunternehmen, das innovativeCockpit-Elektronikprodukte und Vernetzungslösungen für die Mehrheitder weltweit größten Fahrzeughersteller entwickelt, konstruiert undherstellt. Visteon ist ein führender Anbieter von Kombiinstrumenten,Head-up-Displays, Informationsanzeigen, Infotainment, Audiosystemen,dem Cockpit-Domain-Controller SmartCore(TM), Vernetzungslösungen fürFahrzeuge sowie DriveCore(TM), der Plattform für Autonomes Fahren.Außerdem liefert Visteon eingebettete Softwarelösungen für dieKonnektivität von Multimedia-Geräten und Smartphones für die globaleAutomobilindustrie. Visteon hat seinen Hauptsitz in Van BurenTownship in Michigan und zählt ca. 10.000 Mitarbeiter an über 40Standorten in 18 Ländern. Visteon verzeichnete 2017 einen Umsatz von3,15 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.visteon.com.Folgen Sie Visteon auf:www.linkedin.com/company/visteonwww.twitter.com/visteonhttps://www.facebook.com/VisteonCorporationwww.youtube.com/visteonhttp://blog.visteon.comhttp://www.slideshare.net/VisteonCorporationhttps://www.instagram.com/visteonhttps://mp.weixin.qq.com/?lang=en_UShttps://m.weibo.cn/u/6605315328http://i.youku.com/u/UNDgyMjA1NjUxNg==?spm=a2h0k.8191407.0.0Photo -https://mma.prnewswire.com/media/785795/Karlsruhe_Ribbon_Cutting.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/352910/visteon_corporation_logo.jpgPressekontakt:Jonna Christensen+44 7833 766461Jonna.christensen@visteon.comJim Fisher734-710-5557734-417-6184 - Mobiljfishe89@visteon.comOriginal-Content von: Visteon Corporation, übermittelt durch news aktuell