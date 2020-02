Visteon: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Visteon am 01.02.2020, 04:51 Uhr, mit dem Kurs von 79.8 USD. Die Aktie der Visteon wird dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Visteon nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Visteon erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 4 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Visteon vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (73,44 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -12,11 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 83,56 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Visteon erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Visteon im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Visteon. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Visteon erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 11,22 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um -6,14 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +17,36 Prozent im Branchenvergleich für Visteon bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,01 Prozent im letzten Jahr. Visteon lag 1,21 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.