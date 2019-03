Vista Outdoor: Faktencheck!

Am 26.03.2019, 05:39 Uhr notiert die Aktie Vista Outdoor an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 8,02 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Freizeitartikel".

Wie Vista Outdoor derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 16,07 und liegt mit 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Freizeitausrüstung & Produkte) von 28,95. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Vista Outdoor auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Vista Outdoor-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Vista Outdoor vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 14,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (8,02 USD) ausgehend um 80,8 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Vista Outdoor von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Vista Outdoor wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Vista Outdoor auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.