Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. gibt Preise für NYSE-Börsengang bekannt

Mexiko-Stadt (ots/PRNewswire) - Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.(das "Unternehmen"), ein unabhängiges lateinamerikanisches Öl- undGasunternehmen, gab heute die Preisgestaltung im Zusammenhang mit demBezugsrechtsangebot für Aktien der Kategorie A (die"Kategorie-A-Aktien") als Teil des globalen Börsengangs von10.000.000 Kategorie-A-Aktien bekannt. Der globale Börsengangumfasste Mexiko und gleichzeitig auf internationaler Ebene dieVereinigten Staaten von Amerika sowie andere Länder außerhalbMexikos. Die weltweit angebotenen Aktien der Kategorie A werden durchAmerican Depositary Shares ("ADSs") repräsentiert, wobei jedesZertifikat einer Kategorie-A-Aktie entspricht.Der Aktienpreis im Rahmen des globalen Börsengang belief sich auf9,25 US-Dollar pro Kategorie-A-Aktie bzw. ADS.Die ADS werden voraussichtlich ab 26. Juli 2019 unter demTickersymbol "VIST" an der New Yorker Börse gehandelt. DieKategorie-A-Aktien des Unternehmens sind an der mexikanischen Börseunter dem Tickersymbol "VISTA" notiert. Der globale Börsengang sollvoraussichtlich bis zum 30. Juli 2019 zu den üblichenAbschlussbedingungen finalisiert werden. Das Unternehmenbeabsichtigt, den Nettoerlös aus dem globalen Börsengang fürKapitalaufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung seinesEntwicklungsplans zu investieren.Das Unternehmen hat den Investmentbanken die Möglichkeiteingeräumt, bis zu 1.500.000 zusätzliche Kategorie-A-Aktien zuerwerben, die von ADSs repräsentiert werden können, um gegebenenfallseine Überzeichnung abzudecken.Der globale Börsengang folgte einer Registrierungserklärung, diemittels Formular F-1 bei der U.S. Securities and Exchange Commission(der "SEC") eingereicht wurde und heute in Kraft trat, und einem nachmexikanischem Recht erstellten Emissionsprospekt, autorisiert von dermexikanischen nationale Banken- und Währungskommission (ComisiónNacionalBancaria y de Valores oder "CNBV").Citigroup Global Markets Inc. und Credit Suisse Securities (USA)LLC fungieren gemeinsam als Bookrunner und globale Koordinatoren, undItau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC und SantanderInvestment Securities Inc. fungieren als gemeinsame Bookrunner fürden internationalen Börsengang. Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. deC.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex,Casa de Bolsa Credit Suisse (Mexico), S.A. de C.V., Grupo FinancieroCredit Suisse (Mexico), Morgan Stanley Mexico, Casa de Bolsa, S.A. deC.V. and Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo FinancieroSantander Mexico fungierten als Underwriting-Syndikat für denBörsengang in Mexiko.Diese Mitteilung dient ausschließlich zur Information und stelltkein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Wertpapierkauf dar.Ebenso dürfen Wertpapiere in Ländern nicht verkauft werden, in denendie Gesetzgebung solche Angebote, Aufforderungen oder Verkäufe voreiner entsprechenden Registrierung oder Qualifizierung nach denWertpapiergesetzen der jeweiligen Gesetzgebung untersagt. Kopien desZulassungsantrags können über die Website der SEC unter www.sec.govabgerufen werden. Bevor Sie investieren, sollten Sie (i) denvorläufigen Emissionsprospekt in der Registrierungserklärung undandere Dokumente, die wir bei der SEC eingereicht haben, lesen und(ii) den nach mexikanischem Recht erstellten Emissionsprospekt undandere von der CNBV eingereichte und von der CNBV genehmigteDokumente überprüfen, um mehr Informationen über das Unternehmen undden globalen Börsengang zu erhalten. Kopien des vorläufigenEmissionsprospekts zum globalen Angebot erhalten Sie bei CitigroupGlobal Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 LongIsland Avenue, Edgewood, NY 11717, gebührenfrei unter (800) 831-9146,oder bei Credit Suisse Securities (USA) LLC, Prospectus Department,Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010.Der Börsengang in Mexiko wurde von der CNBV autorisiert.Informationen zu Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.:Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. ist ein unabhängigeslateinamerikanisches Öl- und Gasunternehmen, das seit dem 4. April2018 tätig ist. Das Unternehmen besitzt hochwertige, margenstarke,konventionelle Produktionsvermögenswerte mit geringen Betriebskostenin Argentinien und Mexiko, wobei der größte Teil der Produktion unddes Umsatzes aus Argentinien stammt. Darüber hinaus befinden sich diemeisten der laufenden Bohr- und Workover-Aktivitäten sowie diegeschätzten nachgewiesenen Reserven und Vermögenswerte inArgentinien, unter anderem im derzeit aktiven Fördergebiet VacaMuerta. Unter der Leitung eines erfahrenen Management-Teams versuchtdas Unternehmen, seinen Aktionären hohe Renditen zu erwirtschaften,indem es seine starken, Cashflow produzierenden konventionellenVermögenswerte nutzt und seine wichtigste Ölschiefer-Lagerstätte,rund 54.200 Hektar in Vaca Muerta in Argentinien, weiterentwickelt,sowie durch Erhöhung des Ausbeutefaktors der konventionellen Assets,die in Argentinien betrieben werden. Zum 31. März 2019 war dasUnternehmen nach Angaben des argentinischen Energieministeriums dersechstgrößte Ölproduzent Argentiniens.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Mitteilung enthält nach den Begriffsbestimmungen derUS-amerikanischen Gesetzgebung sogenannte zukunftsgerichteteAussagen, unter anderem zum Börsengang an der NYSE sowie in Bezug aufdas Abschlussdatum des globalen Börsengangs. Diesezukunftsgerichteten Aussagen repräsentieren die Erwartungen bzw.Annahmen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse und esist daher möglich, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebenenErgebnisse nicht erzielt werden können. Da diese zukunftsgerichtetenAussagen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen,über die das Unternehmen keine Kontrolle hat, könnten dietatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den bislang diskutiertenzukunftsgerichteten Aussagen abweichen.Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zumVeröffentlichungsdatum dieser Mitteilung, und das Unternehmenverpflichtet sich nicht - außer insoweit dies per Gesetz erforderlichist - zu jedweder Aktualisierung oder Überarbeitungzukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen,künftig eintretender Ereignisse und Entwicklungen oder aus anderenGründen. Mit der Zeit können neue Einflussfaktoren auftreten, und esist dem Unternehmen nicht möglich, all diese Faktoren vorherzusagen.In Kombination mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen sollten Siestets die Risikofaktoren sowie alle anderen Sicherheitshinweise, dieim vorläufigen SEC-Emissionsprospekt und im CNBV-Emissionsprospektangeführt sind, prüfen. Die Risikofaktoren und alle anderen Faktoren,die im vorläufigen SEC-Emissionsprospekt und im bei der CNBVeingereichten Emissionsprospekt angeführt sind, können sich aufabgegebene Prognosen auswirken und die tatsächlichenUnternehmensergebnisse beeinflussen.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/949278/Vista_Oil_and_Gas_Logo.jpgPressekontakt:Vista Oil & GasS.A.B. de C.V.Investor Relationsir@vistaoilandsgas.comMexiko: +52.55.1167.8250Argentinien: +54.11.3754.5832Original-Content von: Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V., übermittelt durch news aktuell