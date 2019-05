Vista Holding Group sucht Gewerbeobjekte in B-Lagen

Zürich (ots) - Für Anleger sind A-Lagen in A-Städten ein sicheresRuhekissen. Doch mit den schon hohen Preisen verbunden ist derenSteigerungspotenzial meist gering, die Renditeaussichtenüberschaubar. Viele Investoren blicken daher auf die geringernachgefragten B- und C-Lagen. Dort bietet der Markt Perspektiven aufweit höhere Renditen - verbunden mit einem gewissen Risiko für die,die sich nicht genau auskennen. Die Vista Holding Group AG hatbereits gute Erfahrungen mit Kauf und Entwicklung einer OsloerB-Immobilie gemacht. Das Investmenthaus ist bei diesem Projekt umKombination von Denkmalschutz und neuzeitlicher Städteplanung bemüht,um altes Kulturgut und die Identifikation von Bürgern mit ihrerHeimat zu erhalten. Wegen des Erfolges sucht das SchweizerInvestmenthaus weiter Gewerbeimmobilien zur Akquisition in B- undC-Lagen.Den französischen Immobilienmarkt dominiert Paris, der britischekennt nur London, Spanien hat nicht viel außer Madrid und Barcelona.Bedingt durch die föderale Struktur hat Deutschland vieleHauptstädte. Das bedeutet attraktive Investitionsgelegenheiten auchaußerhalb der Top-Sieben Berlin, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf,Frankfurt und Stuttgart.Das spiegelt sich auch in den Mieten wider. So übertrafen seit2016 die Renditen für Büroobjekte in B-Städten die großen Playerzwischen 1,5 und 3,7 Prozent. Weniger Wechsel, auch weniger Akteure.Das heißt auf der einen Seite oft stabile Strukturen in Politik undArbeitsmarkt. Mehr Ruhe und weniger Überhitzung. Fällt allerdingsandererseits ein regional wichtiger Arbeitgeber aus, ist mitProblemen zu rechnen - bis zum Risiko eine solche Immobilieschwieriger verkaufen zu können. Detaillierte Kenntnisse desjeweiligen Marktes sind deshalb für den Investitionserfolg vonzentraler Bedeutung. Genau jene detaillierte Kenntnis undWachstumsabschätzung ist das Spezialwissen der Vista Holding GroupAG. Daraus generiert das Unternehmen letztendlich profitable Objekte,die gewinnbringend ins eigene Portfolio integriert werden können.Auch begehrte Städte (Makro-Lage) haben ihre begehrten undproblematischen Stadtteile: Die Mikro-Lagen. Plattenbauten oder inEhren ergraute Altstadt-Stadtteile, aufstrebendes oder schwierigesMilieu, Kaufkraft trotz scheinbar weniger attraktiven Umfelds. EinKlientel, das häufig seine Wohnumgebung schätzt, deren Vorzüge kennt,von niedrigeren Preisen und kleinen Überraschungsgeschäftenprofitiert. Gerade dieses Publikum nimmt eine durch Renovierungaufgewertete und auf den neuesten Stand gebrachte Bestandsimmobilietendenziell freudiger an als das vierte nagelneue Einkaufszentrum mitwieder demselben Angebot. Ebenso wie die Einwohner von B-Lagenschätzen die Einwohner von B-Städten die Aufwertung ihres Umfeldes.Die Vista Holding Group AG hat sich deshalb entschieden, ihreInvestitionen im Immobilienbereich vorrangig in die Entwicklung vonB-Lagen anzulegen. Verbunden mit der Erfahrung bieten nach Ansichtdes Unternehmens die rasant steigenden Immobilienpreise vor allem inBallungsgebieten riesige ökonomische Chancen, die man gezielt nutzenwill. Eine jahrzehntelange Expertise des Immobiliensektors, clevereKaufverhandlungen und gelungene architektonische Modernisierungenermöglichen dem eidgenössischen Immobilienverwerter spannende undzukunftsweisende An- und Zukäufe, von denen auch die dem Unternehmenzugewandten Investoren auf längere Sicht profitieren - mit Renditenweit über dem herkömmlichen Zinsniveau.Pressekontakt:Vista Holding Group AGTalacker 41,CH - 8001 Zürich. SwitzerlandEmail: info@vistainvestment.deTelefonnummer: +41 445 122 150Original-Content von: Vista Holding Group AG, übermittelt durch news aktuell