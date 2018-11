Vista Holding Group setzt auf steigenden Ökostromanteil

Zürich (ots) - Das Schweizer Investmenthaus Vista Holding Group AGsetzt auf die Energiewende und gibt Investoren die Möglichkeit an ihrzu partizipieren. In Deutschland haben die erneuerbaren Energienbislang fast so viel Strom geliefert wie die Energieträger Braun- undSteinkohle. Windkraftanlagen nehmen dabei eine führende Rolle unterden erneuerbaren Energien ein.Vista Holding Group kombiniert Nachhaltigkeit und RenditeDer Anteil "grüner Energien" am gesamten Stromverbrauch inDeutschland hat sich dieses Jahr auf 38 Prozent gesteigert und liegtdamit drei Prozentpunkte höher als im Vorjahreszeitraum, dies teiltedas Zentrum für Sonnenenergie- und WasserstoffforschungBaden-Württemberg (ZSW) und der Bundesverband der Energie- undWasserwirtschaft (BDEW) vor einer Woche mit. Da der Wind gut gewehthat und die Sonne reichlich schien, konnten die erneuerbaren Energiensogar bis zu 43 Prozent von Deutschlands Strombedarf decken. Nichtnur institutionelle Investoren, sondern auch Privatanleger können ander Energiewende teilhaben. Die Vista Holding Group hat eineGeldanlage konzipiert, bei der Anleger mit sicheren Renditen zwischen8-12 Prozent rechnen können. Das Züricher Investmenthaus setzt aufverschiedene Bereiche der Energieerzeugung, unter anderem auf LNG,das als hochreines Erdgas mit durchschnittlichem Brennwert von 11,6kWh/m3 über weite Strecken transportiert oder auch in Tanks gelagertwerden. Und auf Windkraftanlagen, die den aktuell den größten Teilder deutschen Stromproduktion einnehmen.In Deutschland wurden im Berichtszeitraum annähernd 170 MilliardenKilowattstunden Strom aus Sonne, Wind und anderen erneuerbarenQuellen erzeugt (Vorjahreszeitraum 155,5 Milliarden). Dabei lieferteden größten Anteil Windkraftanlagen auf dem Festland beispielsweiseim Osten oder im Norden der Bundesrepublik. Auf diesem Weg wurdenfast 63 Milliarden Kilowattstunden erzeugt, und damit 13 Prozent mehrals im selben Zeitraum 2017. Die Stromerzeugung durch Solaranlagenlegte um fast 16 Prozent zu und kam auf mehr als 41 MilliardenKilowattstunden. Die Stromerzeugung aus Biomasse kommt mit 34Milliarden Kilowattstunden Stromproduktion direkt dahinter.Erfahrung seit 1984 mit Drang zur ExpansionDie Vista Holding Group AG hat seit 34 Jahren Erfahrung in denBereichen Energie und Immobilien. Die Firmengruppe beschäftigtMitarbeiter in 5 Ländern darunter Deutschland und die Schweiz. DasInvestment-Unternehmen verwaltete Anlegergelder von mehrere hundertInvestoren und hat zahlreiche Sachwerte wie Immobilien undEnergieeinrichtun-gen bilanziert. Mit dem speziellen Fokus auf dieEnergiewende hat das Unternehmen ei-nen Milliardenmarkt erschlossen,der grade in Europa erst am Beginn steht. Die Vista Holding Group hatbereits frühzeitig mit mehreren Ländern schriftlicheGarantiestromab-nahme Verträge geschlossen und sich im europäischenEnergiemarkt etabliert. Für 2018 rechnet das Unternehmen mit einemzweistelligen Umsatzplus und planmäßigen Auszah-lungen fürInvestoren.Pressekontakt:Vista Holding AG8001 ZürichEmail: info@vistainvestment.dewww.vistainvestment.deTele: +41 44 520 15 05Original-Content von: Vista Holding Group AG, übermittelt durch news aktuell