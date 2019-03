Vista Holding Group: Millionen-Investitionen für Gewerbeimmobilien in Oslo

Finanztrends Video zu



Zürich (ots) - 13.000 m² Grundstücksfläche in Oslo im StadtteilUllern können für vielfältige Gewerbenutzungen bebaut werden. Zudemkönnen bestehende Immobilien modernisiert werden. Zu den langjährigenAnkermietern zählen überwiegend Einzelhandelsketten.Unter der Leitung von Karl-Heinrich Gasser plant die Vista HoldingGroup AG im Gewerbe- und Industriegebiet von Oslo im Gebiet Skøyenweitere 13.000 m² Entwicklungsfläche für vielfältige gewerblicheNutzungsmöglichkeiten zu erwerben. Nach Erwerb und Überplanung desgünstig liegenden Grundstückes, wurde die Vermarktung der zukünftigenMietflächen gestartet. Die Verträge mit bestehenden Mietern bleibendavon zunächst unberührt.Karl-Heinrich Gasser hierzu: "Nachdem wir mit der Entwicklung vonWohngebäuden in den kommenden Monaten beginnen können, freuen wiruns, eine weitere, eher kleinteilige gewerbliche Entwicklung,voranzutreiben". Für beide Projekte soll der zuständigen Abteilung inOslo noch im April ein Angebot vorgelegt werden.Die Grundstücksfläche bietet aufgrund des bestehenden Baurechtesund der gesicherten Erschließung ideale infrastrukturelleVoraussetzungen für bspw. Unternehmen des verarbeitenden Gewerbesoder der citynahen, endkundenorientierten Logistik("last-mile-logistic"). In der direkten Umgebung befinden sichetablierte gewerbliche Unternehmen. Es lassen sich auf demProjektgrundstück zu den vorhanden Bauten noch eine Fläche von rd.5.000 m² (Nutzfläche) realisieren, die kurzfristig konkretisiert undmit einem Mietpartner realisiert werden können.Die Züricher Vista Holding Group AG ist als Investor undProjektentwickler auf eine nachhaltige Portfolioentwicklung mitlangfristiger Bestandshaltung fokussiert. Die Unternehmensgruppe hatihren Wachstums- und Investitionskurs international auf Logistik-,Büro- und Einzelhandelsimmobilien sowie gewerblicheProjektentwicklungen und Wohnimmobilien ausgerichtet.Das offizielle Angebot der Vista Holding Group AG steht kurz vorder Fertigstellung und wird juristisch geprüft. Im April soll es inOslo vorgelegt werden. Nach erfolgreichen Telefonaten siehtKarl-Heinrich Gasser, Verwaltungsrat Vista Holding Group, dieUnterzeichnung als Formsache an.Investoren können sich direkt mithilfe der Vista Holding Group AGan dem starken norwegischen Immobilienmarkt beteiligen. Nach einemanfangs überhitzten Markt in Oslo sind die Preise gefallen und bietenoptimale Bedingungen, um langfristig sein Geld attraktiv für sicharbeiten zu lassen.Pressekontakt:Vista Holding Group AGwww.vistainvestment.money8001 ZürichEmail: info@vistainvestment.deTelefonnummer: +41 445 122 150Original-Content von: Vista Holding Group AG, übermittelt durch news aktuell