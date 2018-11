Vista Holding Group AG: Investition in eine saubere Zukunft

Zürich (ots) - Sich dem nationalen Anspruch der Schweizverpflichtet fühlen, mit Nachhaltigkeit und einer bewusstenAuseinandersetzung mit dem Umweltgedanken für eine lebenswerteZukunft des Landes zu sorgen, dafür steht die Vista Holding Group AGaus Zürich. Das Unternehmen finanziert mithilfe von gut verzinstenNachrang-Darlehen an dem Zukunftsthema "Erneuerbare Energien", wiebeispielsweise Windparks und Gas. Investitionsschwerpunkt sind derEnergiesektor mit dem Fokus auf "erneuerbaren Energien", dazu kommennoch das Bau- und Telekommunikationswesen.Auch in der Schweiz heißt es: Unsere Umwelt muss sauberer werden.Der Klimawandel, ein sich veränderndes Ökosystem und ein steigendesUmweltbewusstsein bei den Menschen rufen nach nachhaltigenVeränderungen. Als Gründe dafür stehen an erster Stelle der globaleTemperaturanstieg und schwerwiegende Emissionen durch CO2, dieZweifel aufkommen lassen, ob der eingeschlagene Weg richtig ist. DieSchweiz gehört seit jeher zu den Vorzeige-Ländern, die sich um eineaktive Klimapolitik bemühen und das Ziel verfolgen, entsprechend demKyoto-Protokoll von 2005, die globale Erwärmung bis 2020 auf unter 2Grad zu begrenzen. Dabei steht das Schweizer "CO2-Gesetz" imMittelpunkt der Umweltbemühungen und hat folgende Punkte zum Inhalt:- die Treibhausgas-Emissionen im Inland bis 2020 verbindlich ummindestens 20% gegenüber 1990 zu senken.- vor allem fossile Brenn- und Treibstoffe in den Fokus derBeobachtung stellen und auch andere Treibhausgase neben dem CO2einbeziehen- Die Anpassung an den Klimawandel vom Bund koordinieren lassen.Ein globales Vorgehen gegen Emissionen und Klimaveränderungen istfür das Alpenland schon wegen seinem sensiblen Gebirgsökosystem vongroßer Bedeutung. Veränderungen kann man in allen Bereichenherbeiführen, so auch bei Geldanlagen, die beispielsweise dasNützliche mit dem Profitablen verbinden. Und damit über den simplenKommerzgedanken hinausgehen. Entsprechend differenziert hat die VistaHolding Group AG seine Beteiligungen in den unterschiedlichenWirtschaftsbereichen konzipiert.Der ökologische Gedanke findet sich im Angebot der Vista HoldingGroup AG wiederDie nationalen eidgenössischen Vorgaben in Verbindung mit densogenannten Emissionsreduktions-Verpflichtungen nimmt auch die VistaHolding Group AG zum Anlass, um ihren Investitionsmittelpunkt auf denBereich "erneuerbare Energien" zu konzentrieren. Hierbei stehenSolar,- Wind,- Biomasse und Wasserkraft beispielsweise im Zentrum derInvestitionsentscheidungen des Unternehmens, die von Nachhaltigkeitund Klimaschutz geprägt sind. Diese Erkenntnis entspricht einem sichverändernden Anlegerverhalten, das nicht alleine vom Interesse anhohen Renditen, sondern auch von Werthaltigkeit und Umweltbewusstseingeprägt ist. "Wir haben die Ambition, langfristig die nationalenInteressen unseres Landes in unserer wirtschaftlichen Ausrichtung zuberücksichtigen und den Anlageschwerpunkt unseres Angebotes auferneuerbare Energien zu stützen", so Karl-Hinrich Gatter, derAufsichtsrat der Vista Holding Group AG. "In ihrer Struktur sind dieInvestmentangebote gradlinig entsprechend einem ökologischen Gedankenaufgebaut und in der Orientierung an profitabler Effizienzangelehnt."Auch in Deutschland brechen "erneuerbare Energien" alle RekordeDie Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien legte auch im erstenHalbjahr 2018 in der Bundesrepublik weiter zu. Wie offizielle Datender Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) belegen,wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres etwa 117 MilliardenKilowattstunden Strom (kWh) erzeugt und damit fast 10 Prozent mehrals im Vorjahreszeitraum - ein Plus von 10 Milliarden kWh. Dieaußergewöhnlich gute Entwicklung ist dabei besonders zurückzuführenauf einen Zubau der Windenergie, der in den letzten Jahren die Zieledeutlich übertraf. Zudem herrschten überdurchschnittlich guteWindbedingungen. Deshalb kann man durchaus von einem Rekordhalbjahrfür erneuerbare Energien sprechen.Mit dem Angebot der Vista Holding Group AG finden Investoren einmaßgeschneidertes Paket vor, das ihr Investment zu einer stimmigenSynergie von Nachhaltig- und Wirtschaftlichkeit werden lässt. Einehohe Rentabilität und nachhaltige Anlageziele schließen sich hierbeinicht gegenseitig aus, sondern münden bei den festverzinslichenBeteiligungen des Unternehmens in Zinssätze zwischen 8-12 % pro Jahr.Die Mindestlaufzeit beträgt 12 Monate, die Mindesteinlage liegt bei5.000 Euro.Pressekontakt:Vista Holding AG8001 ZürichEmail: info@vistainvestment.dewww.vistainvestment.deTele: +41 44 520 15 05Original-Content von: Vista Holding Group AG, übermittelt durch news aktuell