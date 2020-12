Vista Equity Partners; $3,5B All-Cash-Deal?

Das Private-Equity-Unternehmen Vista Equity Partners hat die Online-Bildungssoftware-Plattform Pluralsight Inc (NASDAQ:PS) in einer Bartransaktion für 20,26 Dollar pro Aktie erworben, teilten die Unternehmen am Sonntag mit.

Vista hat sich bereit erklärt, 3,5 Milliarden Dollar zu zahlen, um alle ausstehenden Aktien von Pluralsight, einschließlich Schulden, zu erwerben. Der Kaufpreis entspricht einem Aufschlag von etwa 25% auf den volumengewichteten durchschnittlichen Aktienschlusskurs des Unternehmens ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



