VistaGen Therapeutics: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Für die Aktie VistaGen Therapeutics stehen per 22.01.2020, 20:22 Uhr 0.71 USD an der Heimatbörse NASDAQ CM zu Buche. VistaGen Therapeutics zählt zum Segment "Biotechnologie".

Unsere Analysten haben VistaGen Therapeutics nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die VistaGen Therapeutics-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die VistaGen Therapeutics-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu VistaGen Therapeutics vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 6 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 746,26 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (0.709 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält VistaGen Therapeutics somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der VistaGen Therapeutics beläuft sich mittlerweile auf 0,81 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 0.709 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -12,47 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,64 USD. Somit ist die Aktie mit +10,78 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für VistaGen Therapeutics in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für VistaGen Therapeutics haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. VistaGen Therapeutics bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.