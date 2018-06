"Visionär"! commercetools erhält herausragende Platzierung im Gartner Magic Quadrant 2018 für Digital-Commerce-Plattformen

Weitere Suchergebnisse zu "Gartner":

München / Durham (USA) (ots) - Gartner, das weltweit führendeIT-Marktforschungs- und Beratungsunternehmen veröffentlicht seineAnalyse von E-Commerce-Plattformen. commercetools überzeugtinsbesondere in Sachen "Flexibilität und Modularität".commercetools, einer der global führenden Anbieter vonE-Commerce-Software der nächsten Generation, ist im jüngsterschienenen Gartner 2018 Magic Quadrant for Digital CommercePlatforms als "Visionär" eingestuft worden. Die Analyse desUS-amerikanischen Analystenhauses bewertet E-Commerce-Anbieter, umUnternehmen bei der Wahl einer optimal passenden Handelsplattform zuunterstützen.Die commercetools-Plattform schnitt hervorragend ab - sie erzieltedas beste Ergebnis in der Kategorie "Flexibilität und Modularität".Die Analyse bestätigt commercetools' erstklassige Leistungen vorallem beim Einsatz für Unternehmen, die mit cloudbasierter undAPI-orientierter Architektur arbeiten wollen, um komplexe unddynamische Geschäftsprozesse abzuwickeln. Die fein justierbarenKomponenten unterstützen modulare Systeme und eignen sich für eineschrittweise Migration bestehender Plattformen im laufenden Betrieb,urteilt Gartner. Die Benutzeroberfläche des Backends verfüge überumfangreiche Funktionalität und sei gut bedienbar. Zudem schneide diePlattform in Sachen Modularität und flexibler Implementierung sehrgut ab."Die Einstufung als "Visionär" im Gartner Magic Quadrant 2018 fürDigital-Commerce-Plattformen zeugt von hoher Konzentration und derLeidenschaft unseres Teams und unserer Partner bei der Suche nachmodernen Lösungen in einer sich rasant entwickelnden Handelswelt",freut sich Dirk Hörig, CEO commercetools. "Damit bestätigt Gartnernicht nur die Zukunftsfähigkeit unseres Produkts, sondern siehtgleichzeitig unsere Kompetenz, am globalen Markt zu bestehen."Flexibles Baukastensystem für umfassende FunktionalitätMit seinem individuell anpassbaren Angebot für moderneUnternehmen, die wendige und flexible E-Commerce-Lösungen benötigen,sicherte sich commercetools seinen Platz als Vorreiter im SegmentMicroservices. Als einzige rein Microservices-basierteEnterprise-Plattform ermöglicht commercetools seinen KundenReaktionen auf bestehende Entwicklungen am Markt innerhalb kürzesterZeit und verbessert damit deutlich die Wettbewerbsfähigkeit. Diecommercetools-Plattform ist cloudbasiert und verfolgt einenstringenten API-first-Ansatz. Dadurch können Marken auch auf Kanälenund Geräten vermarktet werden, die über den traditionellen Webshophinausgehen.Kunden von commercetools haben die Möglichkeit, ihr Produkt inmobilen Apps und Online-Spielen, im Augmented- undVirtual-Reality-Kontext sowie in den sozialen Medien und auf alleninternetfähigen Geräten von Armbändern über Werbestelen bis hin zuBordcomputern in Fahrzeugen zu platzieren. Durch Erläuterung dieserVorteile für Unternehmen wird der diesjährige Gartner MagicQuadrant-Bericht dazu beitragen, dass Unternehmen von den momentanstattfindenden Veränderungen des Marktes mehr profitieren als zuvor.Den Gartner 2018 Magic Quadrant for Digital Commerce PlatformsBericht finden Sie zum freien Download auf:https://ok.commercetools.com/gartner-magic-quadrant-2018Über commercetoolsDie commercetools GmbH ist ein internationalesTechnologieunternehmen und gilt als Inkubator für die Post-Web-Ära.Die cloudbasierte Plattform-Technologie schafft für Händler undHersteller die Grundlage für eine zukunftsfähige Handelsstrategie.Der moderne API-Ansatz liefert die Schnittstellen zu Vertriebskanälenund innovativen Endgeräten aller Art. Somit bildet die Plattform denHandel über Soziale Netzwerke, Chatbots, Bestell-Buttons, Wearablesund Sprachassistenten ab. Marken wie Hasbro, Carhartt WIP, Cimpress(z.B. Vistaprint) und meinestadt.de vertrauen bei der digitalenTransformation ihres Handelsgeschäfts auf commercetools. An denStandorten München, Berlin, Amsterdam und Durham (North Carolina/USA)sind insgesamt über 150 Mitarbeiter beschäftigt. WeitereInformationen unter www.commercetools.com.Medienkontakt:Dr. Roman ZennerE. roman.zenner@commercetools.comM. +49 (0)172 142 9171Original-Content von: commercetools, übermittelt durch news aktuell