Vision Nachhaltigkeit 2025 - Kneipp setzt sich ehrgeizige Ziele / Alternativen zu Plastik stehen im Mittelpunkt (FOTO)

Würzburg (ots) - Kneipp hat eine detaillierte Nachhaltigkeitsvision definiertund sich bis 2025 ambitionierte Ziele gesetzt. Insbesondere fürVerpackungselemente aus Kunststoff wird intensiv an biobasierten Alternativengearbeitet; ab 2025 soll keine Verpackung mehr mit Plastik auf den Markt kommen.Bereits im März 2020 launcht Kneipp eine neue Variante der Lippenpflege, derenDeckel aus einer neuartigen biobasierten Alternative zu Plastik besteht.Die Marke Kneipp steht mit ihrer Arbeit auf Basis der Philosophie SebastianKneipps und ihrem Fokus auf pflanzliche Inhaltsstoffe seit jeher fürNachhaltigkeit. Jetzt hat man sich neue ehrgeizige Ziele bis 2025 gesetzt. NebenRecyclingfähigkeit, Verwendung von recyceltem Kunststoff bzw. Altplastik steheninsbesondere innovative, biobasierte Materialien, die Plastik ersetzen sollen,im Mittelpunkt der Aktivitäten. Bis 2025 will man soweit sein, für alleVerpackungen nachhaltige Plastik-Alternativen einzusetzen.Bei einigen Produkten kommen bereits alternative Materialien, wie Kork zumEinsatz. Ein echter Ersatz für Plastikverpackungen könnte aber ein ganzbesonderes Material werden, das im März mit der neuen Sorte Lippenpflege"Samtweich" auf den Markt kommt: Den oberen Teil der Hülse, der bislang ausKunststoff hergestellt wurde, ersetzt Kneipp durch ein neues Material namensPaper Blend. Dieses fühlt sich zwar ähnlich an wie Plastik, sieht auch fast soaus, besteht aber zu 99 Prozent aus Inhaltsstoffen, die auch zur Herstellung vonPapier verwendet werden. Paper Blend ist frei von Erdöl; falls es in die Umweltgelangt zersetzt es sich in CO2 und Wasser.Die bestehenden Sorten der Lippenpflege-Reihe stellt Kneipp im Lauf des Jahressukzessive auf die neue Verpackung mit Paper Blend um. Die bereits ausnachhaltigen Alternativen gefertigten Verpackungsbestandteile, wie der untereTeil der Hülse aus Kork sowie die Faltschachtel aus Graspapier bleiben erhalten.Kneipp ist der erste Hersteller, der Paper Blend als Verpackung fürKosmetikprodukte getestet hat und für eine ganze Produktkategorie einführenwird. Weitere Produkte mit Paper Blend in der Verpackung werden folgen.Der konsequente Weg hin zu immer nachhaltigeren Verpackungen hat sich bereitsbewährt. So hat die Kneipp Lippenpflege erst kürzlich wieder eine Auszeichnungerhalten: den German Design Award 2020. "Die markante Verpackung aus Graskartonduftet angenehm natürlich, ist auch haptisch fühlbar und unterstreicht damit auforiginelle Art und Weise das Markenversprechen", lautete die Begründung derinternationalen Expertenjury des German Design Awards.Design und Nachhaltigkeit gehen also gut Hand in Hand - ein Anspruch, den Kneippauch bei weiteren Nachhaltigkeitsinitiativen verfolgt. Ob nachwachsendeRohstoffe wie in Graspapier oder kommende Projekte mit Ocean Waste: Die KneippVerpackungen werden in den nächsten Monaten und Jahren eine spannendeTransformation erfahren.Die Kneipp Nachhaltigkeitsstrategie im Überblick: Nachhaltigkeit steht beiKneipp seit jeher im Fokus. Mit der neuen Nachhaltigkeitsstrategie setzt sichdie Marke ambitionierte Ziele. Um diese Ziele zu erreichen tritt 2020 eininterner Bewertungsindex als Grundlage für die Einführung von Neuprodukten undInitiativen in Kraft.Unsere wichtigsten Leitlinien in Sachen Verpackung sind:- Ersatz aller Papierverpackungen auf Holzfaserbasis durchnachhaltigere Papiervarianten bis 2021- Einsatz von ausschließlich recycelten Kunststoffen bis 2023- Einführung eines zertifizierten Kreislaufsystems zur Nutzung vonrecyceltem Kunststoff- Volle Recyclingfähigkeit aller Verpackungen bis 2023- Ab 2025 soll keine Verpackung mehr mit Plastik auf den Marktkommen- Einsparung von 305 Tonnen Verpackungsmaterial bis Ende 2020 (imVgl. zu 2018)Ergänzende Aktivitäten- Ausbau der CO2-Neutralität mit Erweiterung um dieinternationalen Standorte und Flugreisen bis 2021 sowie dieEinbindung von Lieferanten mit ersten Ergebnissen in 2022. Diedeutschen Standorte arbeiten bereits seit 2015 CO2-neutral (nachScope 1 und Scope 2).- Einzelne Rezepturen, die noch flüssige Polymere enthalten,werden bis Ende 2020 umgestellt. Damit sind alleKosmetikprodukte mikroplastikfrei (nach Definition des BUND).Ausführliche Informationen zu diesen und weiteren Nachhaltigkeitsaktivitätenunter https://www.kneipp.com/de_de/kneipp-magazin/was-uns-wichtig-ist/nachhaltige-verpackung/Über KneippDie Traditionsmarke Kneipp® steht seit über 125 Jahren für wirksame, innovativeund natürliche Produkte für Wohlbefinden und Gesundheit auf Basis derganzheitlichen Lehre Sebastian Kneipps. Naturheilkundliche Kompetenz undpharmazeutische Erfahrung, modernste Produktionsverfahren und sorgfältigewissenschaftliche Kontrollen bürgen für die seit Generationen bewährte Qualitätder Kneipp® Produkte. Die Kneipp-Gruppe mit Sitz in Würzburg agiert weltweit mitrund 650 Mitarbeitern davon ca. 450 in Deutschland und ist eine 100-prozentigeTochter der PAUL HARTMANN AG, Heidenheim.Pressekontakt:Kneipp GmbHAngela Kreipl/Simone EschenbachWinterhäuser Str. 85, 97084 WürzburgTel.: 0931-8002-107 oder -237E-Mail: angela.kreipl@kneipp.de, simone.eschenbach@kneipp.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28515/4518651OTS: Kneipp GmbHOriginal-Content von: Kneipp GmbH, übermittelt durch news aktuell