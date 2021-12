Vision Lithium erwirbt neues Lithium-Grundstück in Quebec

Val-D'or, Quebec (ots/PRNewswire) -Vision Lithium Inc. (TSXV: VLI) (OTCQB: ABEPF) (FSE: 1AJ2) (das"Unternehmen" oder "Vision Lithium") freut sich, die Unterzeichnung von endgültigen Grundstückskaufverträgen (die"Kaufverträge") für den Erwerb (die "Transaktion") einer 100%igen ungeteilten Beteiligung an 215 zusammenhängenden Bergbau-Claims in der kanadischen Provinz Quebec von vier verschiedenen Verkäufergruppen bekannt zu geben, die zusammen mit weiteren 105 vom Unternehmen abgesteckten Claims als Lithiumgrundstück Cadillac (das"Grundstück") bezeichnet werden. Gemäß den Kaufverträgen wird Vision Lithium den Verkäufern einen Gesamtbetrag von 102.427,92 $ in bar zahlen, insgesamt 4.300.000 Stammaktien des Unternehmens (die "Aktien") ausgeben und jeder Verkäufergruppe eine 2%ige Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr für die Claims, die das von der jeweiligen Verkäufergruppe zu erwerbende Grundstück umfassen, gewähren (jeweils eine "NSR-Lizenzgebühr").Die von den Verkäufern erworbenen Claims erstrecken sich über 12.331 Hektar (123 km2) und zusammen mit den vom Unternehmen abgesteckten Claims umfasst das Grundstück insgesamt 320 Claims mit einer Fläche von 18.378 Hektar (184 km2). Das Grundstück liegt etwa 10 km südlich der historischen Bergbaustadt Cadillac und ungefähr auf halbem Weg zwischen den großen Bergbauzentren Rouyn-Noranda und Val-d'Or in der kanadischen Provinz Quebec (Abbildung 1). Das Grundstück ist über ganzjährig befahrbare, gut gewartete Straßen leicht zugänglich, und eine regionale Stromleitung verläuft parallel zur Straße durch das Grundstück. Das Grundstück beherbergt mindestens 4 Pegmatit-Gänge, die etwa 100 Meter voneinander entfernt sind und sich über mindestens 300 Meter entlang des Streichens erstrecken (Abbildung 2). Lithiumkristalle wurden in allen 4 Erzgängen des Grundstücks beobachtet, wobei in einigen Bereichen große Lithiumkristalle sichtbar waren(Abbildung 3). Im Jahr 2016 wurden auf dem Grundstück zwei hochgradige Schürfproben entnommen, die 2,67 % und 7,34 % Li2O ergaben.Yves Rougerie, President & CEO, sagte: "Das Lithiumprojekt Cadillac ist eine aufregende Ergänzung unseres wachsenden Portfolios an Lithiumgrundstücken. Das Grundstück liegt 10 km südlich des Trans-Canada-Highways und nur wenige Meter von der Nebenstraße entfernt, was einen einfachen Zugang für Logistik, Material und qualifizierte Arbeitskräfte gewährleistet. Das Grundstück beherbergt eine Ansammlung von eng beieinander liegenden, parallelen lithiumhaltigen Erzgängen. Spodumen wurde in den aufgeschlossenen Erzgängen beobachtet, und wir gehen davon aus, dass es in dem Cluster noch weitere Erzgänge gibt. Die Deiche wurden in der Vergangenheit erstaunlich wenig exploriert, es wurden nur eine Handvoll Proben entnommen und bisher keine Bohrungen durchgeführt. Wir glauben, dass das Potenzial für zusätzliche Lithiumentdeckungen innerhalb des Hauptclustergebiets hervorragend ist und dass das größere Grundstück ebenfalls ein enormes Potenzial für Entdeckungen bietet. Die gesamte erworbene und abgesteckte Fläche ist mit fast 200 Quadratkilometern sehr groß. Wir planen, das Grundstück im Laufe des Winters durch Bohrungen in der Hauptgruppe der Deiche intensiv zu erkunden und im nächsten Sommer Feldarbeiten auf dem großen Gelände zu planen und abzuschließen."Die TransaktionDas Unternehmen hat als Käufer vier separate Kaufverträge abgeschlossen, einen mit jeder der folgenden Verkäufergruppen (zusammen die"Verkäufergruppen"): (i) 9248-7792 Quebec Inc., Prospect Or Corp. und Stéphane Leblanc (zusammen die "Leblanc-Lavoie-Group"); (ii) Fancamp Exploration Ltd. ("Fancamp"); (iii) 9219-8845 Quebec Inc. (o/a Canadian Mining House), Réjean Raymond und Steve Labranche (zusammen die"CMH Group"); und (iv) Denis Tremblay und Mireille Tremblay (zusammen die"Tremblay Group").Gemäß den Kaufverträgen wird das Unternehmen:1. den Verkäufergruppen insgesamt 102.427,92 $ in bar zahlen;2. die Ausgabe von insgesamt 4.300.000 Aktien an die Verkäufergruppen wie folgt äußern: (i) 1.000.000 Aktien an die Leblanc-Lavoie-Group; (ii) 1.500.000 Aktien an Fancamp; (iii) 1.500.000 Aktien an die CMH Group; und (iv) 300.000 Aktien an die Tremblay Group; und3. jeder Verkäufergruppe eine 2%ige NSR-Lizenzgebühr für den von der jeweiligen Verkäufergruppe erworbenen Teil des Grundstücks gewähren, von der das Unternehmen die Hälfte für 500.000,00 $ von jeder Verkäufergruppe, mit Ausnahme von Fancamp, zurückkaufen kann.Die Transaktion unterliegt einer Reihe von Abschlussbedingungen und Verpflichtungen nach dem Abschluss, einschließlich des gleichzeitigen Abschlusses der in den einzelnen Kaufverträgen vorgesehenen Transaktionen, der Unterzeichnung bestimmter Urkunden und Übertragungsinstrumente, der Genehmigung der TSX Venture Exchange ("TSXV") und der Standardabschlussbedingungen für Transaktionen dieser Art.Es wird erwartet, dass die Transaktion in den nächsten Tagen abgeschlossen werden kann.Die hierin enthaltenen Informationen zu den potenziellen Gehalten stammen aus einem Arbeitsbericht für einen Teil des Grundstücks vom 18. Juni 2018, der für Lithium MétalsTech Wells-Lacourcière Inc. (eine Tochtergesellschaft von MetalsTech Ltd.) von Darren L. Smith, M.Sc., P.Geol. angefertigt wurde. Die potenziellen Gehalte der Explorationsziele, die in dieser Pressemitteilung veröffentlicht werden, sind konzeptioneller Natur. Es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt werden kann. Das Unternehmen hat die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Daten Dritter nicht unabhängig überprüft und kann diese nicht garantieren, und Investoren sollten sich nicht auf solche Informationen verlassen.Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Yves Rougerie, Geologe, President und CEO des Unternehmens, geprüft und genehmigt. Herr Rougerie ist eine "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.Informationen zu Vision Lithium Inc.Vision Lithium Inc. ist ein Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung hochwertiger Mineralien einschließlich Lithium und Kupfer in Kanada konzentriert. Das Unternehmen wird von erfahrenen und qualifizierten Mineralexplorations-Experten und Geschäftsfachleuten geleitet, die den Markt für Batteriematerialien, der von Lithium-Ionen-Batterien bestimmt wird, sehr gut kennen. Vision Lithium ist bestrebt, neue erstklassige Liegenschaften zu entdecken und diese in Produktion zu bringen, beginnend mit der Liegenschaft, die im Rahmen der Transaktion erworben werden soll, der Lithiumliegenschaft Godslith in Manitoba, der Lithiumliegenschaft Sirmac und der Porphyr/Skarn-Kupfer-Zink-Liegenschaft Dôme Lemieux, beide in Quebec, sowie den polymetallischen Skarn- und Brekzien-Liegenschaften Red Brook und Benjamin im Norden von Neubraunschweig.Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.visionlithium.com oder kontaktieren Sie uns unter info@visionlithium.com.WEDER DIE TSXV NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSXV DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.VORSICHTSMASSNAHME IN BEZUG AUF ZUKUNFTSORIENTIERTE INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "vorausschauende Aussagen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf, Aussagen in Bezug auf: potenzielle Mineralisierung, Schätzungen des Cut-off-Gehalts und andere Faktoren, die den historischen Schätzungen zugrunde liegen, das Potenzial, die historischen Schätzungen auf andere Teile des Grundstücks auszuweiten, die Pläne des Unternehmens für weitere Bohrungen und Explorationen, die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Genehmigungen für den Abschluss der Transaktion zu erhalten, die langfristigen Aussichten des Lithiummarktes sowie das Geschäft und die Betriebe des Unternehmens nach Abschluss der geplanten Transaktion. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die, obwohl sie als angemessen angesehen werden, bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem: die historischen Schätzungen werden möglicherweise nie zu Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität; die Annahmen, die zur Berechnung der historischen Schätzungen getroffen wurden, können sich als ungenau erweisen; zusätzliche Bohrungen und Explorationen können zu der Feststellung führen, dass es keinen potenziell rentablen Minenplan für das Grundstück gibt; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; Verzögerungen oder das Scheitern von Genehmigungen des Boards, der Aktionäre oder der Aufsichtsbehörden; und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsziele umzusetzen und zu erreichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden, da die tatsächlich eintretenden Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessenem Umfang auf diese zukunftsorientierten Aussagen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, jegliche zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von neuen Informationen, künftigen Ereignissen oder sonstigen Gründen öffentlichen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1700007/Map_with_Cadillac_Property.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3375520-1&h=2362894507&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3375520-1%26h%3D139202943%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1700007%252FMap_with_Cadillac_Property.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1700007%252FMap_with_Cadillac_Property.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1700007%2FMap_with_Cadillac_Property.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1700009/Photo_of_dike_at_Cadillac_Property.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3375520-1&h=4074719537&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3375520-1%26h%3D826980003%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1700009%252FPhoto_of_dike_at_Cadillac_Property.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1700009%252FPhoto_of_dike_at_Cadillac_Property.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1700009%2FPhoto_of_dike_at_Cadillac_Property.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1700004/Photo_of_lithium_crystals_at_Cadillac_Property.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3375520-1&h=761700093&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3375520-1%26h%3D1508001270%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1700004%252FPhoto_of_lithium_crystals_at_Cadillac_Property.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1700004%252FPhoto_of_lithium_crystals_at_Cadillac_Property.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1700004%2FPhoto_of_lithium_crystals_at_Cadillac_Property.jpg)Pressekontakt:Victor CantoreGeschäftsführender VorsitzenderTel: 514-831-3809E-Mail: vcantore@visionlithium.comYves RougeriePresident und CEOTel: 819-316-0474E-Mail: yrougerie@visionlithium.comOriginal-Content von: Vision Lithium Inc., übermittelt durch news aktuell