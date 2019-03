Vision Impact Institute hebt entscheidende Rolle von gutem Sehen für Frauen und Mädchen am Internationalen Frauentag hervor

Finanztrends Video zu



Die Kampagne Vision for Balance zielt darauf ab, Stigmata zubeseitigen, die Frauen am Tragen einer Brille hindern.Dallas (ots/PRNewswire) - An diesem internationalen Frauentagunterstreicht das Vision Impact Institute die entscheidende Rolle,die gutes Sehen bei der Schaffung einer ausgeglicheneren Welt (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2397403-1&h=3392727294&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2397403-1%26h%3D2400180822%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.internationalwomensday.com%252FTheme%26a%3Dmore%2Bbalanced%2Bworld&a=ausgeglicheneren+Welt+)für Frauenund Mädchen spielt. Die Organisation startete heute die KampagneVision for Balance (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2397403-1&h=1733646678&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2397403-1%26h%3D3000914636%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvisionimpactinstitute.org%252Fvision-for-balance%252F%26a%3DVision%2Bfor%2BBalance&a=Vision+for+Balance), um Frauen und Mädchen zu ermutigen, darüberzu berichten, wie sich gutes Sehen positiv auf ihr Leben ausgewirkthat.Weltweit sehen sich Frauen und Mädchen mit Barrieren für gutesSehen konfrontiert, darunter mangelndes Bewusstsein, eingeschränkterZugang zur Augenversorgung und kulturelle Stigmata gegen das Trageneiner Brille. "Weltweit machen Frauen 55 Prozent (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2397403-1&h=3990024005&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2397403-1%26h%3D2617347275%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iapb.org%252Fvision-2020%252Fwho-facts%252F%26a%3D55%2Bpercent&a=55+Prozent) aller Menschen mit Sehbehinderung undzwei Drittel (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2397403-1&h=2446220177&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2397403-1%26h%3D980533233%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iapb.org%252Fknowledge%252Fwhat-is-avoidable-blindness%252Fgender-and-blindness%252F%26a%3Dtwo-thirds&a=zwei+Drittel) der Blinden aus, daher ist eswichtig, dass sie Zugang zu Sehkorrektur haben", sagt Kristan Gross (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2397403-1&h=1193342269&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2397403-1%26h%3D328380927%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvisionimpactinstitute.org%252Fpeople%252Fkristan-gross%252F%26a%3DKristan%2BGross&a=Kristan+Gross),Global Executive Director, Vision Impact Institute. "An vielen Ortensieht sich eine Frau oder ein Mädchen, die eine Brille trägt, mitlanganhaltenden Stigmata konfrontiert, die oft mit ihrerHeiratsfähigkeit verbunden sind. Das kann dazu führen, dass sie dieChancen für eine Ausbildung oder einen Job verliert, welche dieEntwicklung ihrer Zukunft beeinflussen könnte."Eine aktuelle Studie (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2397403-1&h=3641170376&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2397403-1%26h%3D421244719%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvisionimpactinstitute.org%252Fresearch%252Frefractive-error-children-rural-population-india%252F%26a%3Dstudy&a=Studie) über ländliche indischeSchüler im Alter von 7 bis 15 Jahren deutet darauf hin, dass die Rateder Kurzsichtigkeit bei Mädchen höher ist, was heißt, dass derKorrekturbedarf bei Mädchen größer ist als bei ihren männlichenMitschülern. Eine weitere Studie (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2397403-1&h=1087357892&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2397403-1%26h%3D1004905176%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvisionimpactinstitute.org%252Fresearch%252Fstudy-assess-psychosocial-aspects-refractive-errors-effectiveness-health-education-correcting-stigmas-related-spectacle-use-high-school-students-rural-india%252F%26a%3Danother%2Bstudy&a=Eine+weitere+Studie) bei Schülern der Klassen8 bis 10 identifizierte die Notwendigkeit von Aufklärung bezüglichdes Tragens einer Brille und stellte fest, dass 32 % der Schüler dasTragen einer Brille vermeiden, um nicht als "unattraktiv für dasandere Geschlecht" angesehen zu werden - 65% dieser Schüler warenMädchen."Wenn eine Frau oder ein Mädchen eine Brille trägt, ist eswichtig, dass sie sich als selbstbewusstes Mitglied der Gesellschaftsieht, das in der Lage ist, ihr höchstes Potenzial zu erreichen",sagt Gross.Die Vision for Balance-Kampagne läuft bis zum 31. März. Umteilzunehmen, können die Leserinnen hier ihre Geschichte erzählen:https://visionimpactinstitute.org/vision-for-balance/Informationen zum Vision Impact InstituteDie Mission des Vision Impact Institute ist es, das Bewusstseinfür die Bedeutung von Sehkorrektur und Augenschutz zu schärfen, umgutes Sehen zu einer globalen Priorität zu machen.Die Organisation ist eine eingetragene 501(c)(3) gemeinnützigeOrganisation, die vom Vision for Life Fund von Essilor, dem weltweitführenden Anbieter von Augenoptik, unterstützt wird. Das VisionImpact Institute betreibt eine interaktive Webplattform, eineeinzigartige Forschungsdatenbank, die unter folgender Adresseverfügbar ist: visionimpactinstitute.org (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2397403-1&h=1705715136&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2397403-1%26h%3D2511228207%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fvisionimpactinstitute.org%252F%26a%3Dvisionimpactinstitute.org&a=visionimpactinstitute.org) .Pressekontakt:Andrea Kirsten-ColemanGlobal Communications Managerandrea.kirsten@visionimpactinstitute.orgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/832636/Vision_Impact_Institute_International_Womens_Day.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/832635/Vision_Impact_Institute_Logo.jpgOriginal-Content von: Vision Impact Institute, übermittelt durch news aktuell