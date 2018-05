"Vision Gold Runners": WELT startet erstes Laufmagazin im deutschen Fernsehen / News, Trends und Trainingshacks von Laufprofis ab 17. Mai monatlich (FOTO)

Berlin (ots) -Mit dem neuen Format "Vision Gold Runners" startet WELT am 17. Maium 18.25 Uhr das erste Laufmagazin im deutschen Fernsehen. Monatlichpräsentiert das Magazin Aktuelles und Wissenswertes rund um eine derbeliebtesten Sportarten der Welt - vom Alltag ambitionierterLeistungssportler bis hin zu Trainings- und Regenerationstipps.In der ersten Folge "Einfach Loslegen: Laufen für Jedermann" imPortrait: Mittelstreckenläuferin Diana Sujew - die gebürtige Lettingibt Einblicke in ihren Trainingsalltag. Wem ihre Cardio-Einheiten zuanstrengend sind, der kommt in der Rubrik "Ratgeber" von ProfessorIngo Froböse auf seine Kosten. Der ehemalige Profi-Sprinter undLeiter des Instituts für Bewegungstherapie an der SporthochschuleKöln verrät diesmal in seiner Sprechstunde Tipps zum richtigenLaufpensum für Anfänger. Außerdem erkundet die Laufgruppe "Run Pack"seit fünf Jahren die Hauptstadt joggend im Kollektiv.Für Marathon- und Sprintläufer, Freizeitjogger und Profi-Runner:"Vision Gold Runners" ab 17. Mai monatlich neu auf WELT und in derMediathek: www.welt.de/mediathekPressekontakt:Kathrin MohrProgrammkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4625kathrin.mohr@welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell