"Vision Gold" im November: / "Snowboarden, Wellenreiten und Skateboarden - Auf dem Board zu den Olympischen Spielen" am 30. November um 18.25 Uhr in Deutscher Erstausstrahlung auf N24 (FOTO)

Berlin (ots) -Bei "Vision Gold" dreht sich im November alles um das Board. ObSnowboarding, Wellenreiten oder Skateboarding - alle drei Sportartenstehen für jede Menge Spaß und ein unabhängiges Lebensgefühl. JungeDisziplinen wie Surfen, Skateboarden, Sportklettern oder BMXFreestyle werden 2020 olympisch und sollen ein jugendliches Publikumbegeistern. Doch wie passt der entspannte Lifestyle mit demolympischen Wettbewerb zusammen? Dieser Frage gehen die Reporter inder neuen Ausgabe des N24-Sportmagazins nach.In Südtirol auf dem Gletscher des Stilfser Joch beginnt die Reise.Mitte Oktober trainiert hier die Snowboarderin Ramona Hofmeister fürdie kommende Wintersaison. Sie gilt als große Hoffnung für dieOlympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang. Obwohl erst 21 Jahrealt, gehört Hofmeister bereits zu den weltbesten Snowboarderinnen imParallel-Slalom und Riesen-Slalom.Seit fast 20 Jahren ist Snowboarding olympische Disziplin. Dassieht bei den Wellenreitern ganz anders aus. Sie sind 2020 in Tokiozum ersten Mal dabei - und wissen selbst noch nicht genau, was dasfür ihren Sport bedeuten wird. Dieser verändert sich zurzeit rasant,die Verbandsstrukturen in Deutschland werden immer professioneller.Der Spagat zwischen Lifestyle und Leistungsdenken beschäftigt dieAthleten bei den Sylt Open auf Westerland.Auch die Skateboarder kämpfen in Tokio zum ersten Mal umMedaillen. Doch auch unter den Profi-Skatern gibt es Befürworter undKritiker. Die "Vision Gold"-Reporter haben sich bei der DeutschenMeisterschaft im Europapark Rust umgehört.Warum Snowboarderin Ramona Hofmeister ihre Küche so gerne in eineBackstube verwandelt, warum Wellenreiter geduldige Menschen seinmüssen und warum Olympia die Skateboarder mehr braucht als umgekehrt:"Vision Gold: Snowboarden, Wellenreiten und Skateboarden - Auf demBoard zu den Olympischen Spielen" am 30. November um 18.25 Uhr inDeutscher Erstausstrahlung auf N24 und nach Ausstrahlung 30 Tage langin der Mediathek: www.welt.de/mediathek