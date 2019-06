"Vision 2024" - die Themenwoche zur Zukunft des deutschen Fußballs von Montag bis Freitag im Free-TV auf Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) -- Täglich um 18.00 Uhr meldet sich Sky Sport News HD mit einereinstündigen Sondersendung- Die Themen bei Moderator Noah Pudelko: die Trainer (Montag), derNachwuchs (Dienstag), wo steht der deutsche Fußball iminternationalen Vergleich? (Mittwoch), Investoren - Fluch oderSegen? (Donnerstag), der Ausblick über die Euro 2024 hinaus(Freitag)- Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist Sky Sport News HD auch imfrei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und inder Sky Sport App verfügbarDie FIFA Weltmeisterschaft in Russland vor einem Jahr endete fürdie deutsche Nationalmannschaft mit dem historischen Aus nach derGruppenphase, am Ende der anschließend erstmals ausgetragenen UEFANations League stand der Abstieg. Vor dem Hintergrund der jüngstensportlichen Enttäuschungen der DFB-Auswahl und der auf Vereinsebeneaufkommenden Dominanz der englischen Vereine stellt Sky Sport News HDfünf Jahre vor der Europameisterschaft im eigenen Land die Frage, woder deutsche Fußball im internationalen Vergleich steht.Unter dem Titel "Vision 2024" lädt Sky Sport News HD zurThemenwoche zur Zukunft des deutschen Fußballs. Von Montag bisFreitag führt Moderator Noah Pudelko täglich ab 18.00 Uhr durch eineeinstündige Sondersendung, unterteilt in unterschiedlicheThemengebiete, um sich der Vision 2024 jeden Tag ein Stück zu nähern.Neben Studiogästen äußern sich zahlreiche Experten undVerantwortliche in Beiträgen zur Wettbewerbsfähigkeit der Bundesligaund der Nationalmannschaft.Zum Auftakt am Montag steht die deutsche Trainer-Ausbildung imMittelpunkt. Zu Gast im Studio ist Stefan Leitl, Trainer der SpVggGreuther Fürth, der vor zwei Jahren den Fußballlehrer-Lehrgang desDFB erfolgreich abschloss. Außerdem wird der Chef derTrainer-Ausbildung des DFB, Daniel Niedzkowski, live aus demTrainingslager der U21-Nationalmannschaft dazu geschaltet. AmDienstag geht es unter anderem mit Studiogast Norbert Elgert(U19-Trainer Schalke 04 und Entdecker von Leroy Sané) um dieNachwuchsarbeit in Deutschland. Am Mittwoch richtet sich der Blickauf die internationale Konkurrenz: Was kann Deutschland im Vergleichz.B. von Frankreich, den Niederlanden und England lernen? Zu Gast imStudio ist Andries Jonker, der als Trainer neben zahlreichenniederländischen Vereinen unter anderem schon beim FC Barcelona, FCBayern und FC Arsenal tätig war. Um das Pro und Contra von Investorenim Fußball geht es dann am Donnerstag. Am abschließenden Freitag wagtder Sender einen Blick in die Zukunft und über die Euro 2024 hinaus.Wie wird sich der Fußball durch Big Data und Künstliche Intelligenzverändern?Alle Sendungen sind auch im frei empfangbaren Livestream desSenders auf skysport.de und in der Sky Sport App zu sehen.Die Themen im Überblick:Montag: die Trainer (Gast: Stefan Leitl, Trainer SpVgg GreutherFürth)Dienstag: der Nachwuchs (Gast: Norbert Elgert, U19-Trainer FCSchalke)Mittwoch: Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich?(Gast: Andries Joker)Donnerstag: Investoren - Fluch oder Segen? (Gäste: Marc Behrenbeckund Max Bielefeld)Freitag: Ausblick über die Euro 2024 hinaus - wie verändert dieDigitalisierung den Fußball?Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell