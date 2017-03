In Visier der Geheimdienste: Autor kämpft für ein sicheres Internet / Interview mit dem Sicherheitsexperten und Autor Olaf Berberich

Krefeld (ots) -Was motiviert Sie zum Schreiben?Die persönliche Betroffenheit. Im Jahr 2000 fingen meine Probleme an.Da sollte mein Suchmaschinenpatent im EU-Projekt Shopping Cityumgesetzt werden.2007 habe ich in "7/11 Insiderstory des Wandels in Deutschland" meineErlebnisse verarbeitet. Nach Snowden war für mich einen Zusammenhangzwischen den Geheimdiensten und meine Problemen klar. So konnte ichin "6/11 Global Spy Pact Quadrilla X" beschreiben, wie Unternehmenausgeschaltet und ganze Staaten manipuliert werden. Die Menschensollen in einer unterhaltsamen Geschichte die Welt mit meinen Augensehen. Nur wer mit Bauch und Herz betroffen ist, wehrt sich auch. DieBücher sind heute so aktuell wie nie.Sind diese Bücher Autobiografien?Manches hat sich ähnlich ereignet. Ich habe das geschrieben, was ichdem Leser zumuten wollte. Ich bin überzeugter Demokrat. Die ganzeWahrheit würde verunsichern und den Gegnern der Demokratie in dieHände spielen.Der Erfolg kam allerdings erst später?Durch meine GISAD Studien wurde der Springer Vieweg Verlag 2015 aufmich aufmerksam. Der 2016 erschienene "Bauplan für die digitaleGesellschaft" wird inzwischen intensiv in Politik und Wirtschaftdiskutiert.Wer hat Sie behindert?Das Internet bietet hervorragende Möglichkeiten für anonymeAngreifer. Nur Geheimdienste hatten die Ressourcen, über einJahrzehnt andauernd, Angriffe gegen mich zu fahren. Alle Angriffewaren minimalinvasiv und sehr intelligent darauf ausgerichtet, meineTrusted WEB 4.0 Produkte vom Markt fernzuhalten. Schließlich habe ichals Unternehmer aufgegeben.Was raten Sie anderen, die vom Geheimdienst angegriffen werden?Wie Unternehmen Angreifern das Leben schwer machen können, habe ichim "Bauplan für die digitale Gesellschaft" beschrieben.Gemäß Verfassungsschutzberichten sind gerade kleine innovativeUnternehmen im Fokus der Geheimdienste. Wie der Name schon sagt,wollen diese Dienste im Geheimen arbeiten. Unternehmen machen oft denFehler, Vorfälle totzuschweigen. Nur wenn Manipulationen öffentlichgemacht werden, entsteht das nötige Problembewusstsein.Sie finden die Bücher unter http://book.get-primus.de .Pressekontakt:Olaf BerberichInitiator Global Institute for Structure relevance, Anonymisation andDecentralisation47708 Krefeld, Postfach 100852Tel. 02151-3872601Web: http://gisad.euMail: vip@gisad.euBlog: http://www.finders.deVita von Olaf Berberich: https://www.xing.com/profile/Olaf_Berberich2Twitter: https://twitter.com/Olaf_BerberichOriginal-Content von: getTIME.net GmbH i.L., übermittelt durch news aktuell