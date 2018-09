Vishay Precision: Grund zur Freude?

An der Börse New York schloss die Vishay Precision-Aktie am 28.09.2018 mit dem Kurs von 37,4 USD. Die Vishay Precision-Aktie wird dem Segment "Elektronische Geräte und Instrumente" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Vishay Precision auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Vishay Precision wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Vishay Precision vor. Das Kursziel für die Aktie der Vishay Precision liegt im Mittel wiederum bei 0 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 37,4 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Vishay Precision insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Vishay Precision in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Vishay Precision erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 53,28 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Hardware"-Branche sind im Durchschnitt um -0,9 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +54,18 Prozent im Branchenvergleich für Vishay Precision bedeutet. Der "Technology"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,69 Prozent im letzten Jahr. Vishay Precision lag 44,59 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.