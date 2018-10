Vishay Intertechnology: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Am 12.10.2018 ging die Aktie Vishay Intertechnology an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 18,35 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Elektronische Komponenten".

Vishay Intertechnology haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 8,73 und liegt mit 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Semiconductors) von 134,94. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Vishay Intertechnology auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Vishay Intertechnology-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Vishay Intertechnology-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Vishay Intertechnology vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 21,5 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 17,17 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (18,35 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Vishay Intertechnology somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Vishay Intertechnology beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,85 Prozent und liegt mit 0,35 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,5) für diese Aktie. Vishay Intertechnology bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.