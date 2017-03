Visegrad-Gruppe: Einheit Europas muss gewahrt werden

WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Visegrad-Staaten (V4) Polen, Ungarn, Tschechien und Slowakei haben vor einer zunehmenden Spaltung der Europäischen Union gewarnt.



Bei der notwendigen EU-Reform müsse die Einheit des Bündnisses gewahrt werden, sagte Polens Regierungschefin Beata Szydlo am Donnerstag nach einem Treffen mit den übrigen V4-Regierungschefs in Warschau. "Jedes Modell der künftigen Zusammenarbeit muss Integrität, Zusammenhalt des gemeinsamen Schengen-Raumes und des Bündnisses selbst garantieren, sagte Szydlo. Ansonsten würde die EU geschwächt.

Szydlo und ihre Amtskollegen Bohuslav Sobotka, Robert Fico und Viktor Orban stellten einen Plan zur Zukunft der EU nach dem Brexit vor, den sie beim EU-Gipfel Ende März in Rom präsentieren wollen. Darin fordern sie eine Stärkung nationaler Parlamente, mehr Sicherheit und einen verbesserten Grenzschutz. Die vier östlichen EU-Staaten gelten als strikte Gegner der EU-Flüchtlingspolitik.

"Wir erwarten von EU-Ratspräsident Donald Tusk, dass wir uns in Rom treffen, um den neuen Plan für Europa zu verkünden", forderte Szydlo. Darüber, ob sie Tusk bei der Kandidatur für eine zweite Amtszeit unterstützen wollen, wurden sich die Länder nicht einig, wie Sobotka sagte. Polens PiS-Regierung drohte mehrfach, Tusk nicht zu unterstützen. Er gilt als Erzfeind von PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski.

Die V4-Gruppe debattierte auch über Vorwürfe, Lebensmittelkonzerne würden in ihre Länder qualitativ schlechtere Ware liefern als in den Westen. Dazu werde eine Arbeitsgruppe einberufen, kündigte Szydlo an. Das 1990 gegründete Visegrad-Bündnis setzt sich dafür ein, in der EU gemeinsam regionale Interessen durchzusetzen./nat/DP/zb