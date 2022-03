Viscom AG Aktie: Profitables Wachstum!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Viscom AG erzielt profitables Wachstum im Geschäftsjahr 2021

Hannover, 23. März 2022 – Die Viscom AG (ISIN DE0007846867), der europäische Marktführer für automatische optische und röntgentechnische Inspektionssysteme in der Elektronikindustrie, hat im Geschäftsjahr 2021 die Profitabilität erneut deutlich gesteigert, obwohl der Umsatz unter dem Vorkrisenniveau blieb. Störungen in den Lieferketten und Ausfälle in der Logistik für den Auslandsexport bremsten die dynamische Entwicklung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung