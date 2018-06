Visa bringt weltweites Start-up-Programm nach Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Berlin (ots) -- Im Rahmen von Visa's Everywhere Initiative entwickeln Gründer Ideenfür neue Anwendungsfelder und Zukunftskonzepte für digitales Bezahlenin Deutschland, Österreich und der Schweiz- Zwei Start-ups können jeweils 25.000 Euro Preisgeld gewinnen undhaben zusätzlich die Chance auf ein Mentoring von Visa undseinen Partnern sowie die Unterstützung bei PilotprojektenIm Rahmen der NOAH Conference hat Visa angekündigt, seineEverywhere Initiative erstmals mit Fokus auf den deutschsprachigenRaum zu starten, um neue digitale Bezahlformen jenseits derPlastikkarte weiter voranzutreiben. Die Initiative ist Teil desFintech-Programms von Visa. Dieses soll europäischen Fintechs denZugang zum weltweiten Netzwerk von Visa vereinfachen undbeschleunigen, um ihr Geschäft auszubauen und neue Kundenerlebnissezu schaffen.Die Teilnehmer können Preisgelder in Gesamthöhe von 50.000 Eurogewinnen. Sie haben außerdem die Chance, Teil eines Förderprogrammszu werden. Bei diesem unterstützt Visa die Gewinner dabei, neueLösungen zu pilotieren. Dabei erhalten Start-ups Zugang zu Mentorenaus dem Visa Führungsteam und Technologien, darunter die Visa APIs."Wir wollen das Bezahlen im Alltag weiter vereinfachen. Deshalbfördern wir neue Lösungen, die das Verbrauchererlebnis verbessern.Mit Visa's Everywhere Initiative engagieren wir uns in derStart-up-Community. Wir freuen uns auf spannende Ideen rund um dasBezahlen und auf die Zusammenarbeit mit neuen Partnern undtalentierten Unternehmern. Mithilfe der Visa Developer Platformermöglichen wir Zugang zu unseren APIs, um Ideen mit uns und unseremNetzwerk weiterzuentwickeln", sagt Albrecht Kiel, Regional ManagingDirector Central Europe bei Visa.Von heute an bis zum 20. August 2018 sind teilnahmeberechtigteStart-ups aus Europa (1) eingeladen, ihre Lösungen für dendeutschsprachigen Raum (DACH-Region) einzureichen. Start-ups könnensich für folgende Challenges bewerben:1. "Daily Customer Experience in Payments Challenge" - Wie könnendigitale Technologien die Kundenzufriedenheit beim Bezahlen im Alltagverbessern?Das Bezahlen muss reibungslos ablaufen. Wenn Verbrauchereinkaufen, wollen sie nicht darüber nachdenken, wie und obBezahllösungen funktionieren. Sie erwarten, dass diese funktionierenund dabei einfach, schnell und sicher sind. Der Fokus dieserChallenge liegt darauf, das Verbrauchererlebnis in folgendenAnwendungsbereichen zu optimieren: das Einkaufserlebnis in Offline-,Online- oder Omnichannel-Umgebungen; das Bezahlen vor, nach und aufReisen; Kundenerlebnisse im Bereich Banking.2. "Future Ecosystem for Payments Challenge" - Wie können künftigeTechnologien durch Verknüpfung zum digitalen Bezahlen neueAnwendungsfelder für Verbraucher schaffen?Neue, aber für viele Verbraucher noch nicht alltäglicheTechnologien wie beispielsweise das Internet of Things (IoT) könnendurch die Anbindung an digitale Bezahlsysteme die Basis fürinnovative, massentaugliche Anwendungen sein. Die Challenge zieltdarauf ab, existierende Technologiepotenziale weiterzudenken, umgänzlich neue Umgebungen für das Bezahlen zu erschließen. Diesesollen Verbrauchern einen Mehrwert bieten. Einreichungen können sichzum Beispiel auf das IoT, Smart Cities,Machine-to-Machine-Interaktionen, vernetzte Fahrzeuge oder andereMobilitätskonzepte beziehen, sind aber nicht auf diese Bereichebeschränkt.Nach dem Bewerbungsschluss am 20. August 2018 wird Visa bis zufünf Finalisten aus beiden Kategorien auswählen und dieStellvertreter jedes Unternehmens einladen, die ihre Ideen vor einerJury präsentieren. Das Finale findet am 19. September 2018 inFrankfurt statt, am darauffolgenden Tag werden die Gewinnerbekanntgegeben. Weitere Informationen zum Wettbewerb gibt es hier:www.visa.de/VEI-DACH(1) Weitere Informationen zu teilnahmeberechtigten Start-upsfinden Sie hier: www.promotions.visa.com/mepa/visa_everywhere_initiative_dach/Visa_Everywhere_Initiative_DACH_2018.pdfÜber Visa's Everywhere InitiativeVisa's Everywhere Initiative ist ein globales Innovationsprogramm,das Start-ups auffordert, geschäftliche Herausforderungen von morgenzu lösen sowie ihre eigenen Angebote weiter zu verbessern undvisionäre Lösungen für das Netzwerk von Visa und seine Partner zuentwicklen. 2015 wurde das Programm erstmals in den USA gestartet. Esentwickelte sich schnell zu einem globalen Programm mit mehr als2.100 teilnehmenden Start-ups, die insgesamt mehr als 2 MilliardenDollar an Kapital eingesammelt und mehr als 10 Pilotprojekte insLeben gerufen haben. 131 Finalisten und 36 Gewinner wurden bishergekürt. Das Programm wird auf fünf Kontinenten in 40 Länderndurchgeführt.Über Visa Inc.Visa Inc. (NYSE:V) ist weltweit führend beim digitalen Bezahlen.Unser Ziel ist es, die Welt mithilfe des innovativsten,zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerks zu verbinden. Damitwollen wir Verbrauchern, Unternehmen und Volkswirtschaften Wachstumermöglichen. VisaNet, unser fortschrittliches globales Netzwerk fürTransaktionsabwicklung, bietet weltweit sicheres und zuverlässigesBezahlen. Es ermöglicht die Abwicklung von 65.000 Transaktionen proSekunde. Visa legt seinen Fokus auf Innovationen und treibt damit dasrasche Wachstum des vernetzten Handels auf jedem Gerät voran. Visawill es Verbrauchern ermöglichen, an jedem Ort und zu jeder Zeitbargeldlos zu bezahlen. Während sich die Welt von einer analogen hinzu einer digitalen bewegt, setzt Visa seine Marke, Produkte undMitarbeiter sowie sein Netzwerk ein, um die Zukunft des Handelsmitzugestalten. 