Visa: Ist das noch normal?

Für die Aktie Visa stehen per 22.01.2020, 12:54 Uhr 207.33 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Visa zählt zum Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Visa entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Visa wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 20 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Visa aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (6 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Visa liegt im Mittel wiederum bei 207,21 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 207,29 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -0,04 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Visa insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Technische Analyse: Die Visa ist mit einem Kurs von 207,29 USD inzwischen +10,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +15,72 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

3. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Visa-Aktie: der Wert beträgt aktuell 0,2. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein "Buy"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Visa auf dieser Basis überverkauft (Wert: 17,31). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Buy" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Visa damit ein "Buy"-Rating.