Visa & PayPal: So reagiert der Markt auf die Krypto-News!

Visa Inc. (NYSE:V) und PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL) sind zwei Zahlungsaktien, die versuchen, in Kryptowährungszahlungen einzusteigen.

Visa hat diese Woche ein Programm gestartet, um Transaktionen über Kryptowährungen in seinem Zahlungsnetzwerk abwickeln zu können.

PayPal hat sich dazu entschlossen, seinen US-Kunden zu erlauben, ihre Kryptowährungsbestände zu verwenden, um Millionen von Online-Händlern auf der ganzen Welt zu bezahlen.



