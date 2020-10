Visa: Müssen sie mit einer Klage rechnen?

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Das Justizministerium der Vereinigten Staaten erwägt, eine Klage einzureichen, um die Übernahme des Fintech-Unternehmens Plaid Inc. durch Visa Inc.(NYSE:V) wegen kartellrechtlicher Bedenken zu stoppen, berichtete das Wall Street Journal am Dienstag.

Was geschah

Das Justizministerium reiht bereits Zeugen auf und könnte in Kürze eine endgültige Entscheidung in der Angelegenheit treffen, berichteten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, dem Journal. Unabhängig davon reichte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung