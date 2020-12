Visa, Mastercard sperren Zahlungen auf Pornhub: Behauptungen über Kindesmissbrauch!

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Visa Inc (NYSE:V) und Mastercard Inc (NYSE:MA) sagten am Donnerstag, dass sie ihre Beziehungen zu Pornhub wegen Anschuldigungen im Zusammenhang mit der Plattform, die Videos über sexuelle Gewalt und illegale Inhalte für Minderjährige hostet, abbrechen, berichtet Associated Press.

Der Schritt erfolgt nach einem Artikel des New York Times-Kolumnisten Nicholas Kristof, der behauptete, Pornhub habe es versäumt, “Inhalte mit Gewaltdarstellungen angemessen zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung