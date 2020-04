Visa Deutschland-Kreditkarte: VideoIdent und im EWR kostenfrei bezahlen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Dresden/Hamburg (ots) - Die Deutschland-Kreditkarte Classic und die Deutschland-Kreditkarte Gold können Neukunden ab sofort per VideoIdent beantragen - ein Vorteil in Zeiten von Corona. Außerdem kann mit der goldenen Visa Card nun auch im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) kostenlos bezahlt werden, also ebenso in einigen Ländern außerhalb des Euro-Raums.VideoIdent-VerfahrenNeukunden können die Deutschland-Kreditkarte Classic und die Deutschland-Kreditkarte Gold ab sofort nicht nur per PostIdent-, sondern ebenso per VideoIdent-Verfahren beantragen. Der Kreditkarten-Antrag ist sowieso schon vollkommen papierlos online verfügbar und bietet eine Sofort-Entscheidung. Inzwischen können sich Nutzer nun auch über einen Videochat legitimieren. Sie sparen damit noch mehr Zeit und müssen gerade in Zeiten von Corona nicht mehr in die Postfiliale.Nach dem erfolgreichen Ausfüllen des Online-Antrages für die Deutschland-Kreditkarte erhalten User eine E-Mail von der WebID Solutions GmbH, einem Anbieter für Online-Identifikationen und E-Signaturen. Diese Nachricht enthält einen Link sowie die Vorgangsnummer für die Legitimation.Für das VideoIdent-Verfahren benötigen User ein Smartphone, Tablet oder einen PC mit Kamera und Mikrofon, eine stabile Internetverbindung, ein aktuelles Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie ein SMS-fähiges Mobilfunkgerät. Damit können sie sich online schnell und sicher ausweisen.Der Videochat dauert in der Regel nur ein paar Minuten und ist immer montags bis sonntags zwischen 7 und 22 Uhr verfügbar. Die Deutschland-Kreditkarte bekommen Neukunden dann innerhalb von ein bis zwei Wochen per Post zugeschickt - ganz ohne persönlichen Kontakt.Kostenlos im EWR bezahlenMit der Deutschland-Kreditkarte Gold können Neukunden nun auch kostenlos im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) bezahlen. Damit ist die goldene Visa-Card zum Beispiel in Dänemark, Schweden, Polen und Tschechien gebührenfrei einsetzbar. Denn im EWR entfallen nun die Fremdwährungsgebühren.Mit der Deutschland-Kreditkarte Classic können Kunden übrigens weltweit kostenlos bezahlen. Beide Karten-Versionen können bis zu einem Betrag von 25 Euro in der Regel ohne PIN-Eingabe kontaktlos eingesetzt werden. Auch bei Apple Pay können Kunden die Deutschland-Kreditkarten hinterlegen. Bezahlen sie darüber, entfällt die PIN-Eingabe sogar immer.Link zur Deutschland-Kreditkartehttps://www.deutschland-kreditkarte.de/?ref=dkk1.press2004_1_2KurzbeschreibungDie Deutschland-Kreditkarte Classic ist eine auf Dauer grundgebührfreie und weltweit einsetzbare Visa-Kreditkarte. Die Deutschland-Kreditkarte Gold ist eine exklusive Visa Card mit Reiseversicherungen, gebührenfreiem Geldabheben weltweit und weiteren Extras. Der Online-Kreditkartenantrag verfügt über eine Instant-Issuing-Funktionalität: Die Entscheidung der Bank wird dem Antragsteller sofort online mitgeteilt. Ein schickes, schwarzes Kartendesign und eine NFC-Funktionalität zum kontaktlosen Bezahlen sind weitere herausragende Eigenschaften dieser Visa Cards.Über PaySol GmbH & Co. KGPaySol ist Vermarkter und Initiator von Finanzprodukten. Fokussiert auf Content-, Performance- und Affiliate-Marketing erreichen wir mit bereits etablierten, aber auch neuen Finance-Brands den Endkunden auf direktem Wege. Das Leistungsspektrum von PaySol reicht dabei von der Entwicklung und technischen Umsetzung von Zahlungsprodukten bis hin zu deren Vermarktung und Markenbildung.Pressekontakt:Christian BachHead of CommunicationsKönigsbrücker Str. 28, 01099 DresdenTel. (0351) 64753308Mail: presse@paysol.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/121054/4582263OTS: PaySol GmbH & Co. KGOriginal-Content von: PaySol GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell