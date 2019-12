Visa-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Die Visa-Aktie hat sich in diesem Jahr hervorragend entwickelt und Anfang September nach einem mehrmonatigen Kursanstieg ein Rekordhoch bei 187,05 US-Dollar erreicht. In der Folge kam es zu leichten Gewinnmitnahmen und einer Gegenbewegung nach unten, ehe die Aktie in eine Seitwärtsbewegung einschwenkte. Seit Anfang Oktober orientiert sie sich wieder nach oben und hat sich zuletzt immer näher an das September-Hoch herangeschoben.

