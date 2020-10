Visa Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Die Visa-Aktie orientiert sich seit Mitte Oktober in südlicher Richtung und hat dabei gleich mehrere Unterstützungen durchbrochen. Nach dem Fall unter die 200-US-Dollar-Marke wurde in dieser Woche auch noch die horizontale Unterstützung bei 195 USD gerissen. Nun drohen bei 190 und bei 185 USD zwei weitere Haltezonen zu brechen. An der New Yorker Börse eröffnet der Kurs mit deutlichen Abschlägen und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung