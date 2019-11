Visa Aktie: Was für ein Chart!

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Zu den Outperformern der vergangenen 12 Monate gehörte die Visa-Aktie. Das Papier steigt und steigt und die Notierung der Visa-Aktie befindet sich nicht weit entfernt vom Allzeithoch. Glücklich, wer hier schon seit Jahren investiert ist. So liegt z.B. die 10-Jahres-Performance der Aktie in Euro gerechnet bei aktuell rund +1.136%. Hier hätte sich der Einsatz also mehr als verzehnfacht. Wie sahen denn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung