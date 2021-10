Visa Aktie: Visa startet NFT-Programm!

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Der Finanzdienstleistungsriese Visa Inc. (NYSE:V) plant die Einführung eines neuen, nicht fungiblen Token-Programms, das die Einstiegshürden für digitale Schöpfer auf der ganzen Welt senken soll.

"NFTs bieten ein Medium, um direkt mit Fans und Sammlern in Kontakt zu treten, und machen es für Kreative einfacher, ihr Talent zu monetarisieren und ein Geschäft aufzubauen", sagte Visa in einer Ankündigung am Mittwoch.



