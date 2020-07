Visa-Aktie: Kommt jetzt der Ausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Die Aktie von Visa bewegt sich seit ungefähr zwei Monaten in einem Seitwärtstrend. Nach der starken Erholung nach der Krise wurde der Seitwärtstrend begonnen. In den Jahren zuvor war die Aktie immer weiter und weiter gestiegen. Die Aktie von Visa hat sich in den letzten Jahren sogar besser als der Nasdaq entwickelt, der einer der besten Indizes war. Aktuell notiert der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



