Visa-Aktie: Kann der Aufwärtstrend fortgesetzt werden?

Die Visa-Aktie befindet sich nicht erst seit gestern in einem Aufwärtstrend! Vielmehr bewegt sie sich seit mehreren Jahren fast schon konstant in kleinen Schritten nach oben. Größere Korrekturen sind dem Chartbild nicht zu entnehmen. Die 200-Tagelinie wurde in den Jahren 2017 und 2018 nicht ein einziges Mal unterschritten.

Aktuelle Kursentwicklungen: Dreht der Kurs an der runden 150-US-Dollar-Marke?

Der Kurs tritt in letzter

Ein Beitrag von Maximilian Weber.