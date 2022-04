Visa Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

An der Heimatbörse New York notiert Visa per 04.04.2022, 10:36 Uhr bei 226.36 USD. Visa zählt zum Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen".

Visa haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 28,82 und liegt mit 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 140,98. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Visa auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Visa beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,7 Prozent und liegt mit 0,08 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,62) für diese Aktie. Visa bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Die Visa ist mit einem Kurs von 226,36 USD inzwischen +4,61 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf +1,74 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

