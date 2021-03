Visa Aktie: Crypto.com geht globale Partnerschaft mit Visa ein!

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Crypto.com, eine in Hongkong ansässige Kryptowährungsaustauschplattform, hat eine globale Partnerschaft mit Visa Inc. (NYSE:V) angekündigt, die eine Hauptmitgliedschaft im australischen Netzwerk von Visa und einen geplanten Rollout für Fiat-Kredite mit Krypto-Sicherheiten über die Crypto.com Visa Card beinhaltet.

Was geschah

Die Crypto.com Visa Card wurde im November 2018 in Singapur eingeführt und ist nun auch in den USA und Kanada sowie in Europa und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung