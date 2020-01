Visa Aktie: 5,3 Mrd. Dollar für Plaid!

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Das zahlt man nicht aus der Portokasse: Visa Inc. (kurz „Visa“) teilte diese Woche mit, Plaid für satte 5,3 Mrd. Dollar zu übernehmen. Das ist ein Zahlungsdienstleister, der – wenn ich das richtig verstehe – die Technik für Zahlungen zwischen Banken und sogenannten „Fintechs“-Anbietern liefert. So können sich solche Fintechs mit Bankkonten verbinden – was natürlich nach einem starken Wachstumsmarkt aussieht. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



