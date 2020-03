VisIC führt das Referenzdesign für 100-kW-Motorwechselrichter für 800-V-Leistungsbus basierend auf D3GaN

Ness-Ziona, Israel (ots/PRNewswire) - Die D3GaN-Technologie von VisIC versorgt die kostengünstigsten Wechselrichter mit bis zu 800 V LeistungsbusVisIC Technologies Ltd., ein führender Anbieter von Galliumnitrat (GaN) -Leistungsleitern in den sich schnell entwickelnden Märkten für Automobile, Rechenzentren und Industrie, gab heute einen Durchbruch bei der Verwendung von GaN für 800-V-Power-Bus-Motoren bekannt Wechselrichter, der für einen kostengünstigen EV-Motorantrieb verwendet werden kann. Die University of Texas in Austin und VisIC Technologies haben beim 100-kW-Wechselrichter-Referenzdesign zusammengearbeitet, das als Grundlage für Wechselrichter-Designs für EV-, Industrie-, PV- und andere Anwendungen verwendet werden kann.Die WBG-Leistungstechnologie wird schnell zur Technologie der Wahl, um die Silizium-Leistungstechnologie in EV Motor Drive zu ersetzen und eine bessere Effizienz zu erzielen. Es wird allgemein angenommen, dass die GaN-Technologie aufgrund ihrer geringeren Kosten im Vergleich zu anderen WBG-Technologien hauptsächlich im 400-V-Leistungsbus verwendet wird, und SiC wird üblicherweise im 800-V-Hochspannungs-Leistungsbus für Anwendungen mit höherer Leistung verwendet. Das neue 100-kW-Wechselrichter-Referenzdesign von VisIC beweist, dass die GaN-Technologie auch in 800-V-Power-Bus-Anwendungen eingesetzt werden kann und die kostengünstigste Lösung für 400-V- und 800-V-EV-Power-Bus darstellt.Basierend aufdereinzigartigen D3GaN-TechnologievonVisIC kann dieses 100-kW-Wechselrichter-Referenzdesign für den Betrieb unter 800 V- und 900 V-Leistungsbussen angepasst werden. Die VisIC GaN-Geräte verfügen über eine hoch thermisch effiziente SMD-Verpackung, eine hohe Schwellenspannung, ein schnelles Schalten und eine einfache Parallelschaltung für die kostengünstigste, hocheffizienteste und zuverlässigste Wechselrichterlösung für Elektrofahrzeuge.Der geschätzte Spitzenwirkungsgrad kann aufgrund der geringen Schaltverluste von D3GaN-Geräten bei einer Schaltfrequenz von 40 kHz 99,3 % erreichen. Die Gesamtabmessung beträgt 26,9 x 21,4x 3,5 cm3 mit Flüssigkeitskühlkörper. Die Leistungsdichte beträgt 50 kW / Liter einschließlich Flüssigkeitskühlung. Das Gesamtgewicht beträgt ca. 2,5kg."Zuvor hat GaN seine überlegene Leistung bei der Erzielung einer hohen Leistungsdichte für Ladegeräte unter Beweis gestellt. Dankdesüberlegenen Verpackungskonzepts von VisIC GaN und der geringen Verluste können wir davon ausgehen, dass eine hohe Leistungsdichte auch bei Anwendungen mit sehr hoher Leistung wie Traktionswechselrichtern erreicht werden kann", sagte Dr. Alex Huang, Direktor des Semiconductor Power Electronics Center an der University of Texas in Austin."Wir sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit der University of Texas, da sie professionelles Leistungsdesign und innovative Systemlösung gezeigt haben", sagte Gregory Bunin, CTO von VisIC. "Dieser Durchbruch wird es auch dem 800-V-EV-Leistungsbus ermöglichen, vom GaN-Tief zu profitieren kosten- und hocheffiziente Technologie und bieten kostengünstige EV-Autos für einen umweltfreundlicheren und saubereren Planeten. "Da die APEC 2020 abgesagt wurde, wird das Wechselrichter-Referenzdesign vom 28-30/07/2020 auf der PCIM am Stand 9-137 in Nürnberg ausgestellt. Für weitere Informationen können Sie uns direkt unter info@visic-tech.com kontaktierenÜber VisIC Technologies:VisIC Technologies Ltd. mit Sitz in Israel wurde von Experten für Galliumnitrid (GaN) -Technologie gegründet, um fortschrittliche GaN-basierte Stromumwandlungsprodukte zu entwickeln und zu vermarkten. VisIC hat erfolgreich Hochleistungstransistoren und -module auf GaN-Basis entwickelt und bringt diese auf den Markt. (Es wird erwartet, dass GaN die meisten Produkte auf Siliziumbasis (Si) ersetzt, die derzeit in Stromumwandlungssystemen verwendet werden.) Seine hocheffizienten und zuverlässigen Produkte für die Hochleistungsumwandlung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen, Rechenzentren, erneuerbaren Energien und Industriemotoren. VisIC hat Keystone-Patente für die GaN-Technologie erhalten und weitere Patente angemeldet. Weitere Informationen zu VisIC Technologies finden Sie unter http://www.visic-tech.com/ und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/5443001/)Über das Semiconductor Power Electronics Center der University of Texas in Austin:Das Semiconductor Power Electronics Center (SPEC) an der University of Texas in Austin befasst sich mit der Untersuchung neuer Halbleiter- und Wandlertechnologien, mit denen die Umwandlung, Verteilung und der Schutz elektrischer Energie in einem breiten Anwendungsbereich wie Rechenzentrum, Motorantrieb von Elektrofahrzeugen und Laden verbessert werden können Stationen, Stromnetz sowie Mikronetz- und erneuerbare Energiesysteme. SPEC hat einen weltweiten Ruf für seine fortschrittliche Forschung, seine enge Beziehung zur Industrie und einen großen Pool talentierter Studenten und Postdoktoranden. Weitere Informationen zu SPEC finden Sie unter http://spec.ece.utexas.edu/ .Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1134462/VisIC_Technologies_Logo.jpgPressekontakt:nfo@visic-tech.comtel.: +972-8-9171193Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/129506/4549243OTS: VisIC TechnologiesOriginal-Content von: VisIC Technologies, übermittelt durch news aktuell