VisIC Technologies wurde für den 2018 GSA Company Award nominiert

Nes Ziona, Israel (ots/PRNewswire) -VisIC Technologies, Ltd, freut sich bekanntgeben zu dürfen, dassdas Unternehmen eines von vier für den 2018 Global SemiconductorAlliance "2018 Outstanding EMEA Semiconductor Company Award"nominierten Finalisten ist.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/638428/VisIC_Logo.jpg )"Es ist mir eine Ehre, die Nachricht zu erhalten, dass unserUnternehmen für den herausragenden EMEA Semiconductor Company Award2018 nominiert wurde", sagte Tamara Baksht, CEO und Gründerin vonVisIC Technologies. "Die Anerkennung durch die Halbleiter-Communityals einen der vier Finalisten ist ein wichtiger Meilenstein für dasUnternehmen und sendet eine wichtige Botschaft an unsere Kunden undPartner."Die GaN-Transistoren von VisIC (http://visic-tech.com/products/)zeichnen sich durch einen niedrigen RDS-Wert (ON), eineaußergewöhnlich schnelle Schaltleistung, eine extrem niedrigeSchaltenergie und ein fortschrittliches Einbettungs-Packaging miteinem geringen thermischen Widerstand aus. Seine ALL-Switch(TM)(Advanced Low Loss) Produkte eignen sich ideal für Anwendungen fürdie Konversion von Leistungskraft, die hohe Effizienz, eine hoheLeistungsdichte und niedrige Systemkosten erfordern, wie z.B. On/OffBoard-Ladegeräte und Wechselrichter für Hybrid-/Elektrofahrzeuge,Server-Netzteile für Rechenzentren, High-End-Gaming-Netzteile, grüneEnergieumwandlungssysteme und verschiedene industrielle Anwendungen.Der Gewinner wird am 6. Dezember bei der Awards DinnerCelebration der GSA (https://community.gsaglobal.org/customers/s/lt-event?site=a0d4100000D0fNUAAZ&id=a1U41000002gEAFEA2) in Santa Clara,Kalifornien (USA) bekanntgegeben. Die jährliche Awards DinnerCelebration der GSA 's annual Awards Dinner Celebration ist diewichtigste Veranstaltung der Branche, die die Errungenschaften vonHalbleiterunternehmen in verschiedenen Kategorien von herausragenderFührung bis hin zu finanziellen Erfolgen sowie allgemeinem Respektinnerhalb der Branche feiert.Über VisICVisIC Technologies, Ltd. haben ihren Sitz in Nes Ziona, Israel,und wurden im Jahr 2010 von Experten im Bereich der Gallium Nitride(GaN) Technologie gegründet, um die Entwicklung und den Vertriebfortgeschrittener, auf GaN basierender Produkte für dieEnergieumwandlung zu fördern. VisIC hat erfolgreich GaN-basierteHochleistungstransistoren und -module entwickelt und auf den Marktgebracht. (GaN wird voraussichtlich die meisten auf Silikonbasierenden (Si) Produkte ersetzen, die derzeit bei derEnergieumwandlung eingesetzt werden). VisIC wurden bereits wichtigePatente für die GaN-Technologie erteilt und das Unternehmen hatweitere Patente angemeldet.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.visic-tech.comÜber GSADie Mission der GSA besteht darin, das Wachstum zu beschleunigenund die Kapitalrendite der weltweiten Halbleiterindustrie durch dieFörderung eines effektiveren Ökosystems durch Zusammenarbeit,Integration und Innovation zu steigern.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.gsaglobal.org