Virtus Investment: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Für die Aktie Virtus Investment stehen per 26.04.2020, 04:55 Uhr 75.71 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Virtus Investment zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Virtus Investment-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (102,25 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 35,14 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 75,66 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Virtus Investment eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Dividende: Derzeit schüttet Virtus Investment niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 1,64 Prozentpunkte (3,5 % gegenüber 5,14 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Virtus Investment liegt bei einem Wert von 7,29. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 35,9) unter dem Durschschnitt (ca. 80 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Virtus Investment damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.