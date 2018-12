Virtus Global & Income: Da muss man staunen!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Virtus Global & Income unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Virtus Global & Income-Aktie notierte am 30.11.2018 mit 9,99 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Virtus Global & Income in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Virtus Global & Income haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Virtus Global & Income bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Virtus Global & Income. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Virtus Global & Income daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Virtus Global & Income von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Virtus Global & Income beläuft sich mittlerweile auf 11,09 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 9,99 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -9,92 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 10,33 USD. Somit ist die Aktie mit -3,29 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".