Virtuozzo kündigt Updates von Lösungen für hyperkonvergente Infrastruktur der nächsten Generation an

Die Plattform ermöglicht es Kunden, für die öffentliche oderprivate Cloud kostengünstige Lösungen mit neuen Funktionenanzubieten, die Kunden besonders schätzen.Seattle (ots/PRNewswire) - Virtuozzo, ein führender Anbieter vonhyperkonvergenter Infrastruktur (Hyperconverged Infrastructure, HCI)und Virtualisierungssoftware, hat die jüngste Aktualisierung fürseine Virtuozzo Infrastructure Platform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2520467-1&h=2672090505&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2520467-1%26h%3D1257159571%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.virtuozzo.com%252Fproducts%252Fvirtuozzo-infrastructure-platform.html%26a%3DVirtuozzo%2BInfrastructure%2BPlatform&a=Virtuozzo+Infrastructure+Platform), das HCI-Produkt der nächsten Generation,angekündigt. Mit dem Update kommen neue Funktionen, dieDienstanbieter und Unternehmen in die Lage versetzen, flexiblere undleistungsfähigere Cloud-Lösungen mit niedrigen Betriebskosten inihren Rechenzentren einzuführen.Die Virtuozzo Infrastructure Platform bringt belastbareRechenleistung, Networking, Speicherung und Verwaltung in einervollständig software-basierten Lösung zusammen. Mit diesem Updatekönnen Kunden die Stabilität ihrer Infrastruktur verbessern und ihreBetriebskosten dramatisch reduzieren. Es bietet auf einzigartigeWeise Hilfestellung bei zahlreichen Anwendungsfällen, wiebeispielsweise für die virtuelle private Cloud, die hybride Cloud,die verwaltete private Cloud und Storage-as-a-Service. Zu denweltweiten Partnern der Virtuozzo Infrastructure Platform gehörenunter anderem United Hoster (Deutschland), OCS (Russland), Tsukaeru(Japan), Cloudmatika (Indonesien), Treemind (Afrika) und TLine(Lateinamerika)."Diese neueste Version der Virtuozzo Infrastructure Platformerlaubt es Dienstanbietern, ihren Kunden Selbstbedienungsfunktionenund Multi-Tenant-Unterstützung bereitzustellen, wodurch sich derMehrwert für beide Seiten schneller einstellt", so der ChiefExecutive Officer von Virtuozzo, Alex Fine. "Das Update zielt auchauf die gestiegene Nachfrage von Unternehmenskunden nachhochleistungsfähigen Virtuellen Maschinen."Ein tolles Beispiel ist Tline, ein Anbieter von vollumfänglichenVirtualisierungsdiensten und Cloud-Lösungen, der vor allem inLateinamerika tätig ist. Carlos Pino, Chief Executive Officer vonTline, sagt: "Wir haben uns für die Virtuozzo Infrastructure Platformentschieden, weil wir unseren Kunden darüber eine stabile, sichereund skalierbare Cloud-Lösung anbieten können, die ihnen die Freiheitgibt, ihre eigenen Ressourcen zu verwalten." Und er fügt noch hinzu:"Zudem unterstützt sie ein auf Abonnements basierendesGeschäftsmodell, das für unser Wachstum von einiger Bedeutung ist."Weitere neue Funktionen sind:- Hohe Verfügbarkeit von VMs mit automatischer Wiederherstellung derArbeitslast, falls ein Netzknoten ausfällt.- Fließende IP-Adressen und Unterstützung für Virtuelle Router, mitdenen Anwender VMs in öffentlichen Netzwerken freigeben können.- Unterstützung von VM-Shelving, die es Anwender erlaubt,vCPU/RAM-Ressourcen in ihren Projekten zu veröffentlichen.- Anwendungsechte Snapshots von VM-Laufwerken in Linux und Windows.- Unterstützung von Gastbetriebssystemen für Microsoft Windows Server2019 und Red Hat Enterprise Linux 8.- Verwaltung von SSH-Schlüsseln für VMs, über die gewährleistet wird,dass Anwender sicher auf Rechner-Ressourcen zugreifen können.Um mehr darüber zu erfahren, wie Dienstanbieter und Unternehmendie Vorteile der Virtuozzo Infrastructure Platform für sich nutzenkönnen, gehen Sie bitte auf www.virtuozzo.com/vip.Um eine Testversion 30 Tage lang kostenlos auszuprobieren, wendenSie sich bitte hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2520467-1&h=3368867350&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2520467-1%26h%3D2081469908%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgo.pardot.com%252Fl%252F148051%252F2018-10-04%252F3wzwhd%26a%3Dhere&a=hier) anVirtuozzo.Um weitere Informationen in ihr Postfach zu erhalten, melden Siesich bitte auf der Blog-Seite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2520467-1&h=1222029258&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2520467-1%26h%3D3080412980%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.virtuozzo.com%252Fconnect%252Fblog.html%26a%3Dblog%2Bpage&a=Blog-Seite) von Virtuozzo an.