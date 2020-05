Virtuelles Theater mit alfaview® Video Conferencing Systems, alfatraining und dem SANDKORN-Theater & mehr (FOTO)

Karlsruhe (ots) - rastetter & wacker präsentieren das bundesweit erste Online-Kabarett via alfaview® - virtuell, live und mittendrin.Am Sonntag, den 03. Mai 2020 fand die Premiere des Online-Kabaretts "Kontaktnotstand" über die Videokonferenzsoftware alfaview statt. Das Kabarett-Duo rastetter & wacker präsentierte das antivirale Programm des Theaters SANDKORN in zwei ausverkauften Veranstaltungen am Sonntagabend und nahm sein live zugeschaltetes Publikum mit auf eine komödiantische Reise der Antikörperkultur.Das Bildungsunternehmen alfatraining sowie die Videokonferenzplattform alfaview hatten dem Karlsruher Theater SANDKORN aufgrund der aktuellen Veranstaltungsverbote kostenfrei seine Plattformen alfaview.com sowie alfatraining.com zur Verfügung gestellt, um Kulturerlebnisse weiterhin möglich zu machen. Tickets für das erste digitale Theaterstück mit alfaview konnten im Vorfeld über alfatraining.com erworben werden und waren innerhalb von zwei Tagen ausverkauft.In urkomischen Dialogen über aktuelle Themen, gewürzt mit sprachlichen Missverständnissen, strapazierten am Sonntagabend die Kabarettisten über die gesamte Showdauer die Bauchmuskeln ihres Publikums.Im digitalen Theater waren neben den Kabarettisten auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer face-to-face online. Durch die visuelle Präsenz von Schauspielern und Publikum konnte man in die gewohnte Theaterwelt eintauchen und in einem sehr persönlichen Rahmen an der Show teilnehmen.Aufgrund der hohen Nachfrage und des riesigen Erfolgs der virtuellen Premiere wird am Sonntag, den 10.05.2020 um 18 Uhr, eine weitere Veranstaltung des SANDKORNs zur Buchung über alfatraining.com zur Verfügung stehen.Der Erlös der Veranstaltung fließt zu 100% an das Karlsruher Theater SANDKORN.Die Unternehmen alfaview® und alfatraining® bieten allen interessierten Kultureinrichtungen an, ihre Veranstaltungen ebenfalls als digitales Live-Theater über die Online-Plattform alfatraining.com zur Verfügung zu stellen.Mehr erfahren unter http://www.alfatraining.com , http://www.alfaview.com sowie http://www.das-sandkorn.dePressekontakt:alfaview gmbh, Kriegsstraße 100, 76133 Karlsruheinfo@alfaview.com0721-35450-300Geschäftsführer: Niko FostiropoulosWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142050/4589660OTS: alfaview GmbHOriginal-Content von: alfaview GmbH, übermittelt durch news aktuell