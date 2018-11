Virtuelles Bergwerk des WDR zu Gast auf Zollverein

Köln (ots) -Am 11. November 2018 endet die mehrfach ausgezeichneteGemeinschaftsausstellung "Das Zeitalter der Kohle. Eine europäischeGeschichte" des Essener Ruhr Museums und des DeutschenBergbau-Museums Bochum in der Mischanlage auf der Kokerei Zollverein.An den drei letzten Öffnungstagen wartet auf die Besucherinnen undBesucher ein besonderes Highlight: Sie können den Steinkohlenbergbauhautnah erleben.Ermöglicht wird das durch das "Bergwerk 360 Grad" des WDR. Am 9., 10.und 11. November steht das aufwändige Virtual Reality Projekt imFoyer der Mischanlage. Mit der 360-Grad-Videoproduktion könnenBesucherinnen und Besucher an drei Stationen mittels hochmodernerVirtual-Reality-Technologie in die Welt des Bergwerks Prosper-Hanielin Bottrop eintauchen: mit einer Seilfahrt in Echtzeit, einemRundgang mit Steiger Andy, einer Tour mit der "Dieselkatze" durch dasweit verzweigte Untertagenetz oder einem exklusiven Konzert deslegendären Ruhrkohle-Chors. Die beliebteste Station ist die4D-Experience "Einmal Kumpel sein". Besucherinnen und Besucherschlüpfen dabei in die Haut eines Bergmanns vor 100 Jahren underleben hautnah, welchen Strapazen die Kumpel in dieser Zeitausgesetzt waren. Intensiviert wird das Erlebnis dabei mitUnterstützung von Wind, Bewegung, Hitze und Geruch.Über ein Jahr hat das WDR-Team an dem 360 Grad-Erlebnis gearbeitetund mehr als zwei Wochen über und unter Tage gedreht. Das Ergebnisder aufwändigen Dreharbeiten ist ein beeindruckendes Dokument desnoch aktiven Steinkohlenbergbaus in Deutschland.Die Stationen im Überblick1. Die "4D-Experience", bei der man in die Haut eines Kumpels vor 100Jahren schlüpft und dabei auch mit Wärme, Wind, Vibration undGerüchen konfrontiert wird.2. Die interaktive 3D-Tour durch Prosper-Haniel, die auf der Technikder Photogrammetrie basiert.3. Das Web-VR Projekt glueckauf.wdr.de. Auf dieser Website kann derBetrachter das Bergwerk in 360-Grad-Rundumsicht interaktiv,individuell und quasi auf eigene Faust erleben - auch ohne VR-Brille.ADRESSEUNESCO-Welterbe ZollvereinAreal C [Kokerei Zollverein], Mischanlage [C70],Arendahls Wiese, 45141 EssenFotos unter ard-foto.dePressekontakt:Sven GantzkowWDR Presse und InformationTel. 0221 220 4603sven.gantzkow@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell