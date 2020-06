Virtueller Showroom der REC Group: ein digitales Erlebnis voller interessanter Vorträge, innovativer Produktpräsentationen und neuer Vertriebstools

München (ots/PRNewswire) - Das international führende Solarenergieunternehmen REC Group (https://www.recgroup.com/de?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign= REC_Virtual_Expo_Jun2020) kündigt die virtuelle Premiere seines beliebten Messestands (http://www.recgroup.com/virtual-expo?utm_source=PR&utm_medium=PR&ut m_campaign=REC_Virtual_Expo_Jun2020) an. Ab dem 24. Juni werden Besuchern die Premium-Produkte des Unternehmens online vorgestellt. Die Eröffnung des virtuellen Showrooms wird von einem Webinar zu RECs neuem Portal für Solar-Installateure, sowie einer Diskussionsrunde zum Thema: "Solarenergie - von der COVID-19-Krise in eine strahlende Zukunft?" (http://www.recgroup.com/virtual -expo?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=REC_Leadership_Panel_Jun2020) begleitet.Im Rahmen der Diskussionsrunde wird das REC-Führungsteam gemeinsam mit REC-Experten aus der ganzen Welt die mittel- und langfristige Zukunft der Solarenergie diskutieren. Auch werden die Experten einen Blick auf neue technologische und wirtschaftliche Trends global und in RECs Schlüsselmärkten Europa, Amerika sowie APAC werfen. Im Mittelpunkt steht die Frage wie die Regionen durch, und im Anschluss an die weltweite Pandemie, voneinander lernen können. Moderiert wird die Diskussion von Michael Schmela, Executive Advisor bei SolarPower Europe, Managing Director bei TaiyangNews und früherer Chefredakteur von PHOTON International.Da Branchenveranstaltungen aufgrund der COVID-19-Pandemie verschoben oder abgesagt wurden, präsentiert REC in diesem Jahr zum ersten Mal einen virtuellen Showroom. Dieser bietet die Möglichkeit Solarmodule der Öffentlichkeit vorzustellen und mit Händlern, Installateuren, Kunden und der Presse in Kontakt zu bleiben. Der virtuelle Messestand ist weltweit zugänglich und ist eine einmalige Gelegenheit, REC-Produkte einschließlich des Premium-Solarmoduls REC Alpha (https://www.recgroup.com/de/alpha?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaig n=REC_Virtual_Expo_Jun2020) , aus nächster Nähe zu betrachten. Das Premium-Solarmodul kann durch eine 360 Grad Funktion vollständig, inklusive Solarzellen und Halteschienen auf der Rückseite, betrachtet werden.In einem separaten Bereich werden Informationen und Neuigkeiten zum REC Certified Solar Professional-Programm, der REC SunSnap-App (https://www.recgroup .com/de/rec-sunsnap-die-neue-unverzichtbare-app-f%C3%BCr-installateure?utm_sourc e=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=REC_Virtual_Expo_Jun2020) und dem neuen REC ProPortal vorgesellt. Interessierte können an einem Live-Webinar teilnehmen, das die Inhalte und Funktionalitäten des Installateurportals in den Fokus rückt. Das Portal wird die Arbeit, Vermarktung und Neukundengeschäft von REC-Solarmodulen vereinfachen."Unsere Unterstützung von Endverbrauchern beginnt immer mit der Unterstützung unserer direkten Kunden. Bei REC stehen Hauseigentümer und Gewerbetreibende im Mittelpunkt. Es ist uns als Unternehmen sehr wichtig, in diesen schwierigen Zeiten mit unseren Installateuren, unseren Partnern und anderen wichtigen Akteuren in Verbindung zu bleiben. Daher gehen wir dieses Jahr mit dem Showroom und der Diskussionsrunde online", kommentiert Steve O'Neil, CEO der REC Group. "Getreu unserem Motto Solar's Most Trusted ist es für REC von größter Wichtigkeit, unsere neuesten Produkt- und Serviceentwicklungen und unseren fachkundigen Blick auf Markttrends auch weiterhin publik zu machen", fügt Steve O'Neil hinzu.Die Highlights im virtuellen Showroom:- REC Leadership Diskussionsrunde: 25. Juni, 15:00 Uhr MEZ Teilnehmer der REC Group:Steve O'Neil, CEOShankar G. Sridhara, Chief Technology OfficerIvano Zanni, Vice President EMEAJohn Kim, Vice President APACCary Hayes, Vice President AmerikaChikoma Kazunga, Director Market Intelligence Moderator: Michael Schmela, Executive Advisor bei SolarPower Europe, Managing Director bei TaiyangNews und früherer Chefredakteur von PHOTON International - Webinar zur Einführung des neuen REC ProPortals für REC Certified Solar Professionals:1. Juli, mehrere regionsspezifische Sitzungen - Weitere Webinare zu verschiedenen interessanten ThemenFür weitere Einzelheiten über den virtuellen Showroom und die Anmeldung bei der REC Leadership Diskussionsrunde besuchen Sie unsere Website http://www.recgroup. com/virtual-expo?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=REC_Virtual_Expo_Jun20 20 ; Teilnehmerzahl begrenzt.Über REC Group:Die REC Group ist ein international führendes Solarenergieunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Verbrauchern den Zugang zu sauberer und erschwinglicher Solarenergie zu ermöglichen und damit die globale Energiewende zu unterstützen. REC fertigt hochwertige Photovoltaikmodule, wobei das besondere Engagement für Qualität und Innovation durch eine außergewöhnlich niedrige Reklamationsrate von unter 100 ppm bestätigt wird. Das 1996 in Norwegen gegründete Unternehmen beschäftigt 2.000 Mitarbeiter und und hat eine Kapazität von 1,8 GW an Solarmodulen jährlich. Mit über 10 GW installierter Leistung weltweit versorgt REC mehr als 16 Millionen Menschen mit sauberer Solarenergie. 