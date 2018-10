Virtueller Kundenberater: Solvemate beschleunigt den Kundenservice

Berlin (ots) - Intelligenter Chatbot optimiert Kommunikationzwischen Kunden und Unternehmen- Kunden wird rund um die Uhr innerhalb von durchschnittlich 12Sekunden geholfen- Effiziente Bearbeitung der Anfragen und höhereKundenzufriedenheitDas Technologieunternehmen Solvemate (www.solvemate.com)automatisiert den Kundenservice mit seinem virtuellen Assistenten.Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernensgestaltet Solvemate die Kundenbetreuung effizienter und erhöht so dieZufriedenheit der Kunden, während Unternehmen Kosten einsparen. ImGegensatz zu anderen Chatbots stellt der virtuelle Agent Diagnosenbasierend auf Multiple-Choice-Antworten. Dadurch können indurchschnittlich 12 Sekunden 83 Prozent der Anfragen korrektbeantwortet werden.Dank künstlicher Intelligenz lernt der virtuelle Assistentkontinuierlich dazuMit einer dynamische Fragenstruktur und einem auf das jeweiligeUnternehmen angepassten Lösungsbereich kann der Chatbot in wenigenTagen auf der Website integriert werden oder in jede beliebigeSprache übersetzt werden. Als Software-as-a-Service ist der virtuelleKundenberater weltweit verfügbar. Einmal im Einsatz, lernt derAlgorithmus bei jedem Anliegen dazu: Er erkennt wiederkehrendeProbleme und passt seine Fragen und den Lösungsweg dementsprechendan. So erhalten Kunden deutlich schneller Auskunft zu ihren Anliegenals bei einer telefonischen Nachfrage.Mit strukturierten Fragen schnell zur LösungIm Vergleich zu sprachbasierten Chatbots verfolgt Solvemate einenkundenfokussierten Ansatz: Wie bei einem Entscheidungsbaum stellt dervirtuelle Agent gezielt Diagnose-Fragen mit mehrerenAntwortmöglichkeiten um schnell und strukturiert die potenziellenFehlerursachen einzugrenzen. So kann der virtuelle Assistent dieDiagnose in in wenigen Sekunden stellen, während der Kunde beianderen Chatbots noch seine Frage formuliert.Kundenberater behalten den ÜberblickDie Mitarbeiter im Kundenservice werden über ein Live-Dashboardjederzeit über die Aktivitäten des virtuellen Agenten informiert. Sokönnen sie bei Bedarf die Betreuung des Kunden übernehmen. Einfacheund häufig anfallenden Anfragen werden vom virtuellen Assistentselbstständig bearbeitet. Die Kapazitäten der Kundenberater werdendurch die Unterstützung von Solvemate effizienter genutzt, wodurchauch komplexe und individuelle Anliegen in kürzerer Zeit beantwortetwerden.Erleichtert die Arbeit bei häufigen FragenBesonders für Unternehmen mit vielen telefonischen Kundenberatern,meist aus den Branchen der Finanz- und Bankwirtschaft,Versicherungen, E-Commerce, Technologie und Telekommunikation, stelltder Algorithmus von Solvemate eine Erleichterung und Kostenersparnisdar. Häufig wiederkehrende Anliegen, wie zum Beispiel Fragen nach demverfügbaren Datenvolumen, Vertragslaufzeit oder Kündigungsfrist einesMobilfunkvertrages, kann der virtuelle Assistent sehr viel schnellerbeantworten als der menschliche Berater.Erik Pfannmöller, Gründer und Geschäftsführer von Solvemate:"Jeder kennt die Situation: Ich habe ein dringendes undwahrscheinlich simples Problem und hänge aber in der Warteschleifefest, obwohl die letztendliche Bearbeitung meines Anliegens nurwenige Minuten dauert. Der virtuelle Assistent hingegen bietetSoforthilfe. Der Kundenservice profitiert von der künstlichenIntelligenz: Die Kunden sind glücklicher und die Berater zufriedenerin ihrem Job, da sie sich nun nicht mehr auf monotone Kundenanfragenfokussieren müssen."Über SolvemateSolvemate (www.solvemate.com) ist ein Technologieunternehmen, dasmit seinem virtuellen Assistenten den Kundenservice von Unternehmenautomatisiert. Durch eine Kombination aus künstlicher Intelligenz undmaschinellem Lernen kann Solvemates Software Kundenanfragen indurchschnittlich 12 Sekunden und in 83 Prozent aller Fälle korrektbeantworten. Kunden erhalten so zügig eine zielführende Antwort,während Unternehmen von einer deutlichen Kostenreduktion profitieren.Zu den Nutzern gehören unter anderem bereits die Berliner Sparkasseund das Startup SumUp. Solvemate wurde 2015 von Erik Pfannmöllergegründet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin und beschäftigtderzeit 30 Mitarbeiter.Pressekontakt:Beatrix Weinrich I beatrix.weinrich@tonka-pr.com I 030.403647.610Original-Content von: Solvemate GmbH, übermittelt durch news aktuell