Mit dem Virtuellen Kraftwerk der EnBW werden Anlagenbesitzer einfach zu Stromverkäufern (FOTO)

Karlsruhe (ots) -Für viele Besitzer von Photovoltaikanlagen endet im kommenden Jahrdie Vergütung für den eingespeisten Strom ihrer Solaranlagen auf derGrundlage des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG). Das VirtuelleKraftwerk der EnBW bietet eine clevere und einfache Lösung denerzeugten Strom stattdessen zu vermarkten und diese Erlöslücke zuschließen. So verdienen sie als Stromproduzent und sparen alsStromverbraucher.Das Virtuelle Kraftwerk der EnBW Energie Baden-Württemberg AGermöglicht Besitzern von Photovoltaik-Anlagen, den von ihnengewonnenen Strom unkompliziert und ohne Mehraufwand an derEnergiebörse direkt zu vermarkten. Dafür hat das Team des VirtuellenKraftwerks die komplexen Anmelde- und Anbindungsprozesseautomatisiert und standardisiert. Über die dazugehörige, digitalePlattform, den interconnector energyhub werden die Livedaten derjeweiligen Anlage analysiert und ausgewertet. So kann die EnBW dieProduktion ihrer Kunden prognostizieren, bedarfsgerecht steuern unddie erzeugte Energie verkaufen - auch bei anteiligem Eigenverbrauch.Die Anbindung der Anlage an das Virtuelle Kraftwerk der EnBW ist inder Regel ohne zusätzlichen Installationsaufwand möglich. Denn diemeisten Anlagen verfügen inzwischen über passende Schnittstellen.Dabei ist egal, ob die Anlage Anspruch auf eine Vergütung durch dasEEG hat; alle Anlagenbesitzer können auf die EnBW als Partner bei derDirektvermarktung setzen und schon heute von den Mehrerlösenprofitieren.Ob Klein oder Groß - von der Direktvermarktung kann jederprofitierenFür Erneuerbare-Energien-Anlagen ab 100 Kilowatt Leistung ist dieDirektvermarktung gesetzlich vorgeschrieben. Aber auch kleinereAnlagen können von der Vermarktung profitieren, selbst im Vergleichzur festen EEG-Vergütung. Das wird für PV-Anlagenbetreiber umsorelevanter, da die EEG-Vergütung für viele im kommenden Jahrausläuft. "Nächstes Jahr entfällt für rund 16.000 Anlagenbesitzer inDeutschland zum ersten Mal die seit 2000 garantierteEinspeisevergütung. Der Wechsel in die Direktvermarktung kann dieseErlöslücke ausgleichen", sagt Florian Vetter, Head of Sales desVirtuellen Kraftwerks der EnBW.Ob sich die Direktvermarktung lohnt, können Anlagenbesitzer ganzeinfach über den Erlösrechner des Virtuellen Kraftwerks(https://www.interconnector.de/direktvermarktung-erloesrechner/)herausfinden. Hier tragen Interessierte lediglich die Daten ihrerAnlage ein und können sofort sowohl den Erlös aus derDirektvermarktung als auch den Zusatzgewinn im Vergleich zurEEG-Vergütung einsehen. Auch die Gebühr für die Direktvermarktungüber die EnBW ist transparent abzulesen.Niedrigere Anbindungs- und Vermarktungsgebühren - höhere ErlöseAllein der vermiedene Verwaltungsaufwand ist für viele ein guterGrund, mit einem kompetenten Partner für die Direktvermarktung an derEnergiebörse zu kooperieren. Hinzu kommt aber auch der Aspekt derWirtschaftlichkeit: Mit der Beteiligung am Virtuellen Kraftwerk derEnBW verdienen Anlagenbetreiber als Stromproduzent und sparen alsStromverbraucher. Durch niedrige Vermarktungspauschalen lohnt sichdas erst recht. Für eine Dachanlage mit 20 Kilowatt Leistung sind daszum Beispiel ungefähr 60 Euro im Jahr. Bei einem Börsenmarktwert vonderzeit etwa vier Cent pro Kilowattstunde sind so bis zu 800 Euro imJahr möglich - je nach Eigenverbrauch und Jahreserzeugung.Zum Virtuellen KraftwerkDas Virtuelle Kraftwerk ist die Antwort der EnBW EnergieBaden-Württemberg AG auf die Dezentralität der Energiewende, indem eskleinteilige Erzeuger und Verbraucher von Erneuerbarer Energie mitden Energiemärkten vernetzt. Mit rund 3,5 Gigawatt zählt die EnBW zueinem der größten Direktvermarkter in Deutschland: Das VirtuelleKraftwerk ist mit seiner digitalen Plattform, dem Interconnectorenergyhub, ein erfahrener Partner für die Direktvermarktung selbstkleinster Anlagen. Neben klassischen "White Label"-Lösungen fürStadtwerke und regionale Energieversorger bietet das VirtuelleKraftwerk der EnBW der gesamten Erneuerbaren Energien Branchemaßgeschneiderte digitale Plattformlösungen. Zu den Partnern zählendabei verschiedene Hersteller, Großhändler, Projektierer und auchInstallateure. www.interconnector.de/virtuelles-kraftwerkKontakt:EnBW Energie Baden-Württemberg AGJadine WohlboldBusiness CommunicationsSchelmenwasenstr. 1570567 StuttgartTelefon: +49 711 289-81765E-Mail: j.wohlbold@enbw.comWebsite: www.enbw.comEnBW Energie Baden-Württemberg AGUnternehmenskommunikationDurlacher Allee 9376131 KarlsruheTel: + 49 721 63-14320Fax: + 49 7 21/63-1 26 72unternehmenskommunikation@enbw.comwww.enbw.comOriginal-Content von: EnBW Energie Baden Württemberg AG, übermittelt durch news aktuell